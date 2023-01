Velarde (Podemos), tras beneficiar a 267 violadores: «Ayuso debería estar incapacitada para gobernar»

En Podemos Andalucía siguen obviando una realidad que pasa porque su Gobierno ha logrado beneficios penitenciarios para 267 delincuentes sexuales, ha hecho un Código Penal a la carta de delincuentes y corruptos y, entre otras muchas cosas, sigue negociando y pactando con formaciones que buscan romper España. Sin embargo, para Martina Velarde, líder de Podemos Andalucía, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien debería estar «incapacitada para gobernar».

«Ayuso debería estar incapacitada gobernar por no asumir su nefasta gestión. Con las residencias bloqueó la investigación para tapar lo que hizo y echó la culpa a todo el mundo y ahora igual con la sanidad. Si eres incapaz de dar soluciones tienes que dimitir. Bueno y con los afectados en San Fernando de Henares, y otras tantas que no asume, ni soluciona. No sabe gestionar, solo había que darle un tiempito. Nunca alguien fue tan prescindible», ha señalado Velarde a través de sus redes sociales.

Una Martina Velarde que, curiosamente, está más preocupada de destruir a Ayuso que de los constantes ridículos de su formación en Andalucía donde, recuerden, Podemos ni siquiera existe porque entregaron tarde la documentación para poder presentarse a las pasadas elecciones autonómicas que se celebraron el pasado mes de junio.

Ley Montero

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del ‘Sólo sí es sí’, ha provocado la reducción de las penas de decenas de agresores sexuales. Bien porque los condenados están solicitando la revisión de sus penas, bien porque los nuevos condenados lo son con la aplicación de una ley que fija horquillas inferiores.

Tanto en un caso como en otro, los agresores sexuales están saliendo beneficiados por la ley impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ella negó que su iniciativa fuera a provocar una reducción de penas y se limitó a zanjar el asunto como «propaganda machista». Ya van 267 delincuentes sexuales beneficiados.