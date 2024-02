El último mensaje de Miguel Ángel a su novia antes de ser asesinado en Barbate: «Esto pinta mal»

Mayca Gómez, es la tía de Miguel Ángel González, el agente de la Guardia Civil de San Fernando asesinado el pasado viernes en el puerto de Barbate tras ser brutalmente arrollado por una narcolancha. En una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía, ha relatado los dos últimos mensajes que envió su sobrino: uno de ellos fue a su novia, Alba, mientras que el otro fue para su primo, el hijo de Mayca. Paradójicamente, mientras que con su primo se mostraba inmensamente ilusionado por el futuro, en el mensaje que envió a su novia se puede ver que Miguel Ángel tenía muy claro que esa noche no iba a ser una noche más.

«Esto pinta mal, luego hablamos». Es el último mensaje que envió Miguel Ángel a su novia antes de embarcarse en la que sería su última misión. Lo hizo adjuntando una fotografía de la zodiac que, posteriormente, fue su tumba. Este periódico ha confirmar con Alba, la pareja de Miguel Ángel, el último mensaje que le envió su novio. Sin embargo, Alba ha pedido a los medios de comunicación que, por favor, la dejen tranquila, ya que no quiere tener ningún tipo de exposición mediática. «No puedo hablar ante los medios. Yo no estoy nada bien, y todo esto me está haciendo demasiado daño», ha señalado a OKDIARIO Andalucía.

El otro mensaje que envió Miguel Ángel, horas antes del enviado a su novia, fue a su primo, el hijo de Mayca. Le había contado que por fin le habían dado alojamiento en una casa cuartel, la instalación militar donde el personal desarrolla tanto su labor profesional como su vida privada. En él se podía apreciar la lógica ilusión de quien comenzaba a formar una nueva vida.

Así nos ha contado la tía de Miguel Ángel cómo fueron esos dos últimos mensajes y de este modo pide Mayka que el Gobierno de Pedro Sánchez ponga medios para que la Guardia Civil pueda luchar contra el narcotráfico que azota, cada vez con más violencia, el sur de España: «Que pongan más medios, que no los lleven a una muerte segura, porque salieron a morir. Porque mi sobrino ya había hecho su jornada de trabajo y ya la había terminado. Y no fue voluntario. Lo llamaron. A mi sobrino lo llamaron. Él no estaba destinado en Barbate, él estaba destinado en Algeciras, y como no había barquitos, porque a eso no se le puede decir lancha, llamaron ahí para que llevara el flotador ese. Y lo llevó él remolcado. Y mandó la foto a su novia, y le dijo: ‘Esto pinta mal, luego hablamos’. Y ya no hablaron. Ya no hablaron. Y con mi hijo habló a las 16:00 de la tarde: ‘Primo, que ya me han dado la casa cuartel’. Le mandó fotos: ‘Primo, ¿qué vamos a hacer? Mira, aquí podemos a hacer esto, aquí aquello. Lo vamos a pintar. Luego te llamo’. Y tampoco lo volvió a llamar».