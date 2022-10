Teresa Rodríguez manipula lo sucedido en el Elías Ahuja para mantener su bulo y su discurso de odio

A Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, poco, o nada, le interesa la verdad si ésta destroza su discurso radical feminista. Esta misma semana Rodríguez argumentaba que OKDIARIO Andalucía manipulaba para evitar responder a nuestras preguntas en rueda de prensa en sede parlamentaria. Apenas una horas después, la líder de Adelante Andalucía miente deliberadamente con lo sucedido en el Colegio Mayor Elías Ahuja para victimizar a unas colegialas que han dicho por activa y por pasiva que se trataba únicamente de un juego.

Pero nada importa. Teresa Rodríguez y los suyos necesitan victimizar a estas jóvenes para poder mantener su discurso de odio hacia el hombre. Tras el comunicado de las colegialas del Santa Mónica y las decenas de declaraciones de estas jóvenes defendiendo a sus compañeros, Teresa Rodríguez no ha rectificado. Y no sólo eso, sino que ha seguido compartiendo comentarios acusadores hacia los jóvenes del Elías Ahuja.

A algunas mujeres esta imagen les da miedo. Otras son capaces de hacer reflexiones muy útiles sobre el por qué y el por quiénes. A mí solo me llama a la acción directa. Pero rompimos el inmenso movimiento de la Huelga de 2018 y hemos dejado solas a las "mónicas" de todo el Estado pic.twitter.com/e0fFsjq8RO — Teresa Rodríguez – Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) October 6, 2022

«A algunas mujeres esta imagen les da miedo. Otras son capaces de hacer reflexiones muy útiles sobre el por qué y el por quiénes. A mí solo me llama a la acción directa. Pero rompimos el inmenso movimiento de la Huelga de 2018 y hemos dejado solas a las ‘mónicas’ de todo el Estado», señala Teresa Rodríguez, que obvia, naturalmente, tanto el cántico de las ‘mónicas’ en respuesta al de los jóvenes como la defensa de estas ‘mónicas’ hacia quienes dicen que son sus compañeros y que incluso les acompañan por la noche.

Cabe recordar, insistimos, que Teresa Rodríguez acusaba este mismo miércoles a OKDIARIO Andalucía de lanzar bulos, algo que argumentó para no tener que responder más a este medio durante los cuatro años que quedan de legislatura. No les quepa duda, que nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, y que el próximo miércoles preguntaremos a Teresa Rodríguez por este bulo lanzado sabiendo que es un bulo, y su no rectificación del mismo.