Teresa Rodríguez denuncia la farsa total de Errejón: «Ser de izquierda no exime de ser machista»

La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha denunciado este viernes la mentira política que ha resultado ser Íñigo Errejón, denunciado por agresión sexual por la actriz Elisa Mouliaá y señalado en redes sociales con acusaciones, de momento anónimas, de acoso sexual y maltrato psicológico. «Ser de izquierda no exime de ser machista», ha afirmado la ex líder de Podemos en Andalucía.

Teresa Rodríguez también ha culpado al patriarcado de estos comportamientos machistas, asegurando que «pone un violador dentro de todo hombre», una reformulación del manido discurso feminista que asume que «todos los hombres son violadores en potencia».

En un hilo publicado en X, antiguo Twitter, la ex diputada andaluza ha expuesto su postura sobre el escándalo que envuelve a Sumar y a Íñigo Errejón, que este jueves anunció su huida de la política en una carta tan críptica como mareante, en la que habla de «neoliberalismo», «patriarcado» y «subjetividad tóxica».

La reflexión de Teresa Rodríguez dice así: «Definitivamente el patriarcado pone dentro de todo hombre un violador. Y esto no exime de culpa a ninguno de ellos. Hay quien se lo reconoce y quien no. Quien se lo trabaja y quien no. Lo bueno es que nosotras, gracias al movimiento feminista, ya no estamos solas».

«Es necesario que el silencio y la complicidad se rompan en todos los casos. Todas merecemos ser escuchadas. Solidaridad con todas las mujeres agredidas. Ser de izquierda no exime de ser machista. La clave está en no mirar para otro lado. Ser feminista es un trabajo de cada día», continúa.

«Esto no es un caso aislado o de organizaciones concretas. Esto ocurre en todos los espacios y en todas las organizaciones, también en los supuestos espacios seguros. Por ello, es fundamental buscar estrategias de reparación individual y colectiva y de garantía de no repetición, desde una mirada que ponga en el centro la prevención, la educación y el cambio de las políticas que amparan las desigualdades», recalca.

La líder de Adelante Andalucía zanja su breve hilo con un quinto tuit, el más rotundo: «No sirven excusas. Hay que asumir la responsabilidad y hacerse cargo del daño causado, especialmente los cargos de representación y proyección pública. No dejemos pasar ni una. Nunca más».

José María González Kichi, ex alcalde de Cádiz y pareja de Teresa Rodríguez, también se ha pronunciado en redes sociales sobre la caída de Errejón, lamentando la «incoherencia» de la izquierda y atizando, ya de paso, a la derecha: «Triste y avergonzado como hombre de izquierdas. Luchar contra el patriarcado hacia fuera y hacia nosotros mismos debe ser una obligación militante, caiga quien caiga. Coherencia, la lección a aprender. Parece que la derecha ha aprendido, por fin, lo de hermana, yo sí te creo, ¿no?».