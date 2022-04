Aunque el PSOE no quiere que se hable de sus corruptelas en pleno proceso electoral, lo cierto es que no hay trama en la que los socialistas no estén metidos. Tras una información publicada por OKDIARIO Andalucía y revelada por el Tribunal de Cuentas se ha conocido que el Ayuntamiento de Sevilla del socialista Juan Espadas fue el segundo Consistorio que más dinero pagó por las mascarillas. Por ello, desde Vox exigen que el Ayuntamiento explique el proceso de adjudicación y «la participación de intermediarios en la misma».

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha subrayado que «resulta llamativo el silencio del anterior alcalde y candidato a la presidencia de la Junta por el PSOE, Juan Espadas, que nos ha hurtado la información que ahora ha desvelado el Tribunal de Cuentas, que pone de relieve que Sevilla fue el Ayuntamiento que más caro compró mascarillas en los primeros meses de la pandemia», según ha recogido la formación en un comunicado.

«El Gobierno socialista de Sevilla ha pasado del silencio de Espadas a la ocultación de Muñoz, que se ha cuidado muy mucho de que esta información trascendiera a la opinión pública. Este asunto pinta mal, porque además de los precios pagados por el Ayuntamiento de Sevilla, el Tribunal de Cuentas ha detectado otros gastos sin control por parte del Ayuntamiento con el Covid como excusa», ha afirmado.

La portavoz municipal de Vox ha reclamado a Muñoz «que no deje pasar más tiempo sin comparecer ante la opinión pública» para explicar los motivos de esto. «Resulta especialmente llamativo que, por aquellas fechas, el Ayuntamiento pagara 0,9 euros por mascarilla frente a los 0,2 euros abonados por el Ayuntamiento de Córdoba o los 3,99 euros pagados por cada mascarilla FPP2 frente a los 2,15 pagados por nuestros vecinos cordobeses», ha advertido.

Peláez ha subrayado que «desde Vox somos conscientes de las dificultades surgidas en los peores momentos de la pandemia para adquirir material sanitario y la lógica subida de precios por la ley de la oferta y la demanda, pero llama mucho la atención que el Ayuntamiento de Sevilla se descubra como el más torpe a la hora de negociar con proveedores, porque fuimos los que más pagamos por los dos tipos de mascarillas».

«Urgen las explicaciones porque, cuanto más tiempo tarde Muñoz en contarnos lo ocurrido, más se extenderá el manto de sospecha sobre posibles irregularidades», ha concluido.