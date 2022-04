En el asamblea confederal de la UGT que se ha celebrado este miércoles en Córdoba para reelegir a Pepe Álvarez como secretario general, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dado inicio de forma oficial a la precampaña de las elecciones andaluzas que, tal como avanzó OKDIARIO, se celebrarían el 12 de junio. Lo ha hecho acompañado de la mayor embajadora de Andalucía en su gabinete, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a la que Sánchez encumbrará como vicepresidenta económica de Juan Espadas si éste llega a convertirse en presidente de la Junta. En el acto de UGT la puso en valor varias veces.

La fórmula que utilizarán los socialistas es similar a la que en el 4M usaron con Reyes Maroto y Ángel Gabilondo. Entonces la ministra de Industria, Comercio y Turismo fue propuesta para ocupar la vicepresidencia económica, también en el caso que el ahora Defensor del Pueblo consiguiera descabalgar a Isabel Díaz Ayuso. Ante las malas expectativas, Maroto no se incorporó en las listas y se mantuvo en el Gobierno hasta hoy. Con María Jesús Montero la idea que maneja Ferraz es la misma. Proyectarla como vicepresidenta pero sin incorporarla a la candidatura. El PSOE busca a un número dos mediático y potente que ayude a reforzar el papel de Espadas.

Con el nombre de María Jesús Montero, que ya fue consejera en esta comunidad con Susana Díaz de presidenta, Pedro Sánchez quiere dar importancia a las políticas económicas, convertidas en baza de su reelección de aquí a final de legislatura. Los efectos de la invasión rusa en Ucrania han dinamitado parcialmente sus planes de recuperación y todo lo que inicialmente tenía previsto se está reformulando. Pero como tiene en el Gobierno, y preveía en Madrid, quiere que si Juan Espadas llegue al Palacio de San Telmo dé un papel predominante a la economía regional.

Adelanto electoral

La idea que maneja Moncloa y Ferraz es darle cada vez más protagonismo a Montero en las próximas semanas. Exhibirla en actos gubernamentales y de partido ante la seguridad de que habrá adelanto electoral en junio. De esta forma, además, lograrán centralizar las críticas de sus adversarios -principalmente del candidato popular Juanma Moreno- en ella y no en Juan Espadas. Lo que ayudaría a reconstruir la imagen, muy debilitada, del presidenciable socialista. Desde que se diera a conocer, tras ganar las primarias a Susana Díaz, el ex alcalde de Sevilla no ha logrado remontar en las encuestas que otorgan la mayoría absoluta a PP y Vox.

Remodelación de Gobierno

En caso de asumir la vicepresidencia económica por la formación de un gobierno de izquierdas en Andalucía, María Jesús Montero sería una de las excusas que permitiría a Sánchez remodelar su gabinete reduciendo la estructura. Hace unos días OKDIARIO ya avanzó que era una de las propuestas que tenía sobre la mesa.

La marcha de la andaluza, una de las ministras que más tiempo lleva en el cargo y que ha sufrido el desgaste y cansancio de ser portavoz del Ejecutivo, permitiría reunificar Economía y Hacienda, que quedarían en manos de una todopoderosa vicepresidenta Nadia Calviño. La salida de Miquel Iceta para ser alcaldable del PSC en Barcelona también facilitaría unir de nuevo Educación, Cultura y Deporte, reforzando un valor al alza como es Pilar Alegría.