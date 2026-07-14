El PSOE de La Rinconada impulsa una moción contra los «bulos» tras las informaciones de OKDIARIO sobre Javier Fernández

El Grupo Municipal Socialista de La Rinconada llevará al próximo Pleno una moción en defensa del «periodismo veraz» y contra la desinformación. Por su contenido y por el momento en el que se presenta, coincide con la publicación de diversas informaciones de OKDIARIO sobre la gestión del presidente de la Diputación de Sevilla y alcalde de dicha localidad, Javier Fernández.

La propuesta plantea que el Ayuntamiento de La Rinconada manifieste un «rechazo absoluto y firme» a la difusión de «bulos, falacias, medias verdades y estrategias de desinformación» promovidas, según recoge el texto, por «páginas web opacas, pseudomedios de comunicación y cuentas automatizadas». Además, propone impulsar un plan municipal de alfabetización mediática junto a la Asociación de la Prensa de Sevilla y el Colegio Profesional de Periodistas.

La moción sostiene que estas prácticas persiguen el «linchamiento digital» y el «desprestigio reputacional» de las instituciones y de sus representantes públicos. Asimismo, reivindica el cumplimiento de los códigos deontológicos del periodismo y la defensa de una información «honesta, transparente, cercana, útil y veraz».

La iniciativa llega apenas unos días después de que OKDIARIO publicara varias informaciones sobre contratos adjudicados por la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de La Rinconada. Entre ellas figura la adjudicación de un contrato menor de 3.626 euros para la ambientación del Festival de Música del patio a una vecina del municipio, así como otras noticias relacionadas con adjudicaciones a empresas culturales y contratos menores vinculados a ambas administraciones presididas por Javier Fernández.

Campañas institucionales en los colegios públicos

Aunque el texto de la moción no menciona expresamente a OKDIARIO, la coincidencia temporal con esta cadena de publicaciones sitúa el debate en torno al alcance de la iniciativa. Desde la oposición podría interpretarse como una respuesta política a las informaciones que han puesto el foco sobre la contratación pública tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de la localidad de La Rinconada.

El documento propone además desarrollar campañas institucionales de concienciación, talleres en centros educativos, actividades con asociaciones vecinales y una plataforma virtual para combatir la desinformación, prestando especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables. La moción será debatida en el próximo Pleno municipal y previsiblemente abrirá un intenso debate político.