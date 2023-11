El PSOE andaluz dice que Vox es «el brazo armado» del PP: «No nos dais ningún miedo»

Ángeles Férriz, portavoz del PSOE de Andalucía (PSOE-A) en el Parlamento, ha denunciado este martes a través de sus redes sociales el «ataque a nuestras sedes, acoso a los medios, insultos homófobos a la Policía y deseos de muerte a Pedro Sánchez» en las manifestaciones que este lunes se produjeron frente a las sedes socialistas de algunas de las principales ciudades de España. En este sentido, dice que se trata de manifestaciones «alimentadas» por el PP, «esa derechita cobarde que se esconde tras Vox, su brazo armado».

«Todo porque no aceptan los resultados del 23J», asegura Férriz, que culmina su mensaje en redes sociales con un «no, no nos dais ningún miedo». Unas acusaciones que llegan apenas un día después de que unas 2.000 personas protestaran este lunes frente a la sede del PSOE andaluz.

Ataque a ntras sedes, acoso a los medios, insultos homófobos a la policía, deseos de muerte a Pedro Sanchez…Esto lo ha alimentado el PP, esa derechita cobarde q se esconde tras VOX, su brazo armado…y todo pq no aceptan los resultados del 23J.

No, no nos dais ningún miedo.

— Ángeles Férriz (@angelesferriz) November 7, 2023