El PSOE acusa al PP de Andalucía de haber matado a Lorca: «Debería estar sobre vuestra conciencia»

El PSOE de Andalucía (PSOE-A) y algunos de sus líderes políticos han utilizado el asesinato de Federico García Lorca hace 88 años para acusar al PP andaluz (PP-A) de ser responsable de la muerte del poeta. Han sido varios los altos cargos del socialismo andaluz los que han usado las redes sociales para verter tales acusaciones sobre los populares, a quienes sin embargo prohiben decir que el PSOE es el partido de la corrupción en Andalucía.

Todo ha comenzado con una publicación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recordando la figura de García Lorca: «Hace 88 años fue asesinado Federico García Lorca. Poeta universal, dramaturgo, granaíno y genio que grabó su obra, legado y talento en la eternidad. Orgullo de Andalucía y España entera admirado en todo el mundo. Nuestro recuerdo». Un comentario que ha sido compartido por Antonio Repullo, secretario general del PP-A, que ha añadido: «Siempre en nuestra memoria, siempre en nuestra poesía».

Hace 88 años fue asesinado Federico García Lorca. Poeta universal, dramaturgo, granaíno y genio que grabó su obra, legado y talento en la eternidad. Orgullo de #Andalucía y España entera admirado en todo el mundo. Nuestro recuerdo. pic.twitter.com/hFeCPp0dHF — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 18, 2024

Ante tales homenajes, han sido varios los altos cargos del PSOE-A los que han aprovechado la ocasión para atacar al PP. El secretario de Programas del PSOE-A, Víctor Torres, ha respondido a Repullo: «Más bien debería estar sobre vuestra conciencia». Un comentario, que además ha sido compartido por la cuenta oficial del PSOE de Andalucía.

Más bien debería estar sobre vuestra conciencia https://t.co/cxfUy7kHNN — Víctor M. Torres (@VictorMTC_) August 18, 2024

Pero eso no es todo. El presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, también ha utilizado las redes sociales para responder al homenaje de Juanma Moreno: «Dice el Presidente Moreno Bonilla: ‘Hace 88 años fue asesinado Federico García Lorca’. ¿Por quién? ¿Se le ha olvidado la historia reciente del pueblo andaluz? ¡Qué dolor, cuánta hipocresía, cuánta asepsia! Así recuerda el Presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla a una de las víctimas de la masacre franquista, más conocidas mundialmente, el poeta Federico García Lorca, fusilado de manera inmisericorde en Viznar (Granada) un mes después del golpe de estado contra la República. Asesinado, sí. Pero por los sublevados contra la democracia de la República. No se esconda, asuma su papel y su historia y la de su partido, el PP, fundado por Manuel Fraga, ministro del dictador Franco. Está obligado a representar a toda la ciudadanía y no puede, por respeto a los miles de víctimas del franquismo, ponerse de perfil. No, así no. Rehaga el post y compórtese como un demócrata».