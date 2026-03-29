Previsión del tiempo en Andalucía: cielos nubosos, lluvias en el este y vientos fuertes, según AEMET

Hoy, 29 de marzo de 2026, el tiempo en Andalucía se presenta variado. En el conjunto del territorio, se esperan intervalos de cielos nubosos en el tercio oriental, donde podrían registrarse precipitaciones débiles, especialmente en el litoral. En el resto de la comunidad, el cielo estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas ascenderán en la vertiente atlántica, mientras que en el interior descenderán, con máximas en aumento en la costa mediterránea. Los vientos serán de componente norte, con rachas fuertes en las sierras orientales.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 29 de marzo

Cielo nublado y sol a la tarde en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes suaves que no amenazan con lluvia. A primera hora, la temperatura ronda los 12 grados, mientras el viento del noreste sopla con una brisa moderada de 25 km/h, aportando frescura a la mañana. A medida que avanza el día, el sol se asoma tímidamente, elevando el termómetro hasta los 23 grados, aunque la sensación térmica puede llegar a ser más cálida, como si el sol decidiera hacer su entrada triunfal.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con nubes que se dispersan y permiten que la luz del sol brille con fuerza. La humedad, que oscila entre un 20% y un 45%, no será un factor que incomode y la tarde se desarrollará sin riesgo de precipitaciones. Con el ocaso a las 20:43, los sevillanos podrán disfrutar de una agradable velada, con temperaturas que descenderán suavemente hasta los 14 grados por la noche, ideal para pasear y disfrutar de la vida al aire libre.

Córdoba: aire fresco y nubes cambiantes

El amanecer en Córdoba se presenta con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. Las nubes, que se asoman tímidamente, prometen un ambiente inestable, mientras el viento del noreste comienza a hacerse notar, creando una atmósfera de expectación.

A medida que avanza la jornada, la temperatura oscilará entre los 7 y 21 grados, con una sensación térmica que podría descender hasta los 6. Aunque la mañana se mantendrá despejada, la tarde traerá consigo ráfagas de viento que alcanzarán los 45 km/h y una humedad que podría resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia, aunque baja, no se puede descartar.

En Huelva, cielo despejado y brisa agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 23 grados. La brisa del noreste, con una velocidad moderada, aportará una sensación agradable a lo largo del día, sin previsión de lluvias que puedan alterar la jornada.

Es un momento perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de conectar con el entorno y disfrutar de la calidez de la temporada.

Cielo despejado y viento fresco en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la salida del sol a las 08:15. Las temperaturas mínimas rondan los 13°C y la sensación térmica se siente similar, lo que promete una mañana fresca y agradable. A medida que avanza la jornada, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual.

Por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas máximas que llegarán a los 20°C. La humedad, aunque variable, se mantendrá en un rango cómodo, evitando que el ambiente se sienta pesado. Con 12 horas de luz hasta la puesta del sol a las 20:44, será un día perfecto para disfrutar al aire libre sin preocupaciones de lluvia.

Jaén: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 7 grados. A medida que avanza el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 17 grados por la tarde. La brisa del noreste, con ráfagas que pueden llegar a los 60 km/h, aportará una sensación térmica agradable, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas. Disfruten de este día soleado, ideal para pasear al aire libre.

Cielo despejado y brisa agradable en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 21 grados, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad media de 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes, aunque se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero. Se recomienda aprovechar el buen tiempo de la mañana para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica máxima alcanzará los 22 grados, ideal para disfrutar de la ciudad.

Granada: cielos despejados y sol brillante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 5 grados, pero la sensación térmica puede alcanzar hasta los 16, gracias a la suave brisa del noreste que sopla a 20 km/h. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con máximas que llegarán a los 14 grados por la tarde. Es un buen momento para salir abrigado, pero sin olvidar las gafas de sol, ya que el sol brillará con fuerza.

Almería: cielo despejado con viento dinámico

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana fresca, con temperaturas que rondan los 11°C. A medida que avanza el día, el mercurio subirá hasta alcanzar los 19°C por la tarde, aunque el viento del suroeste, con rachas de hasta 55 km/h, aportará un toque de dinamismo a la jornada.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas precipitaciones puntuales, con una probabilidad de lluvia del 10%. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, especialmente al caer la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a los 10°C.