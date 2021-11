El proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022 se someterá este miércoles al debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento, aunque todo apunta a que ni PSOE ni Vox apoyarán las cuentas. El Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos (Cs) negociará con la oposición hasta el último momento, incluso durante el debate, pero la Junta ya admite la idea de seguir trabajando con el Presupuesto prorrogado.

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha pedido «agallas» al líder del PSOE-A, el socialista Juan Espadas, para imponer su criterio y desoír las órdenes desde Ferraz para bloquear las cuentas. «No es que no quiera, sino que no puede. No le dejan los suyos», ha lamentado Bendodo, quien ha exigido al también alcalde de Sevilla no sucumbir «a las presiones internas».

Sobre Vox, el consejero portavoz andaluz ha señalado que se mueve «por un criterio electoral erróneo». Por su parte, Unidas Podemos también ha planteado enmiendas a la totalidad al texto presupuestario. Bendodo ha calificado de «error histórico» decir «no» a unas cuentas dotadas con 43.816,3 millones de euros y un crecimiento del 9% respecto al de 2021.

En manos de Vox y PSOE

En el Pleno de totalidad se someten a votación, de manera conjunta, las enmiendas a la totalidad presentadas. PSOE-A, Unidas Podemos y Vox suman 50 votos, frente a los 47 escaños de PP-A y Cs, lo que supondría que el Presupuesto no superara el debate de totalidad. Respecto a los once diputados no adscritos procedentes del antiguo grupo Adelante Andalucía, han mostrado su rechazo a los Presupuestos de 2022, pero no han aclarado cuál será su posición ante las enmiendas a la totalidad de los tres partidos de la oposición.

La incógnita en este momento es si algún grupo podría retirar su enmienda a la totalidad en el último momento por el cierre de un acuerdo, ya que el Gobierno ha querido dejar claro que está dispuesto a negociar hasta el mismo día del debate, principalmente con PSOE-A y Vox. Como se recordará, Vox presentó enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2021 y acabó retirándola el mismo día del debate de totalidad tras cerrar un acuerdo con el Ejecutivo.

Si las enmiendas a la totalidad fueran aprobadas, el proyecto de Ley de Presupuestos no superaría el debate de totalidad y sería devuelto al Consejo de Gobierno, que se vería obligado a prorrogar las cuentas vigentes en el presente ejercicio.

Este miércoles, a debate

En cuanto a la ordenación del debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos, que se desarrollará a partir de las 1:,00 horas, el texto será presentado por el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, sin límite de tiempo. Luego intervendrán los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad, en un orden de mayor a menor (PSOE-A, Unidas Podemos y Vox) por un tiempo no superior a 30 minutos cada uno para defender sus enmiendas.

El consejero podrá responder individualmente a cada grupo por el mismo tiempo, cerrándose el debate, en su caso, con las correspondientes réplica y dúplica, por tiempo máximo de diez minutos.

Los turnos para valorar el proyecto de Ley y fijar posiciones respecto de las enmiendas a la totalidad por parte de los grupos que no han formulado enmiendas, PP-A y Cs, se acumularán en una única intervención por tiempo no superior a 20 minutos por grupo, que se desarrollará en orden inverso a su importancia numérica. Tras la intervención de los dos grupos del Gobierno, el consejero podrá contestar por un tiempo máximo de veinte minutos, cerrándose el debate, en su caso, con las correspondientes réplica y dúplica, por tiempo máximo de diez minutos.

Finalizado el debate, se procederá a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución presentadas. Si el Pleno acordase la devolución del proyecto, éste quedará rechazado.