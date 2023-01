El presidente del PSOE-A ve una «persecución judicial» contra los condenados por los ERE: «Son honestos»

El PSOE de Andalucía, que malversó más de 680 millones en los ERE fraudulentos y en ayudas arbitrarias e irregulares a empresas con cargo a los fondos de la Junta, sigue negando haber metido la mano en las arcas públicas. Según el presidente de los socialistas andaluces, Manuel Pezzi, los condenados por el caso ERE, gente «honesta» son víctimas de una «injusticia» y de una «manifiesta persecución judicial».

«Con dolor, consciente de estar ante una gran injusticia, convencido de la manifiesta persecución mediática, política y judicial que se ha cebado en compañeros honestos por su labor en defensa de empresas y trabajadores en crisis, manifiesto mi solidaridad con Carmen Martinez Aguayo», manifestaba recientemente en sus redes sociales el presidente del PSOE-A.

El pasado miércoles, la ex consejera socialista de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, sentenciada a seis años y dos días de cárcel, entró en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a fin de cumplir su pena de seis años y dos días por el caso ERE. Era la primera de la lista en pisar la prisión.

Este pasado domingo hacía lo propio el ex consejero de Empleo Antonio Fernández para cumplir su pena de siete años, once meses y un día de prisión por este mismo caso. Lo hacía ingresando voluntariamente en la prisión gaditana de Puerto 3.

El tercero y último hasta la fecha ha sido el ex consejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, que este lunes ha ingresado en la prisión de Huelva para cumplir su condena por malversación en el caso ERE. El otrora secretario general del PSOE de Sevilla fue sentenciado a siete años y un día de cárcel por la Audiencia de Sevilla.

La situación de estos ex consejeros era similar a la que pesa sobre el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión.

Por el momento, el ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, José Antonio Griñán, no tendrá que entrar en la cárcel. La Audiencia de Sevilla sigue a la espera de recibir el informe que ha de emitir un forense del Instituto de Medicina Legal (IML) sobre la enfermedad grave sobrevenida alegada por la defensa de Griñán, un cáncer de próstata, para decidir si accede o no a su última petición de suspensión del plazo habilitado para su entrada en prisión. El expresidente socialista andaluz fue condenado a seis años y dos días de cárcel por prevaricación y malversación en el caso ERE.