El presidente del PSOE andaluz muestra su «solidaridad y apoyo» a los presidentes socialistas condenados

No sorprende a nadie la reacción del presidente del PSOE andaluz (PSOE-A), Manuel Pezzi, tras el fallo del caso ERE por parte del Tribunal Supremo, por el que han sido condenados, entre otros ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Pezzi ha mostrado su «perplejidad» por el citado fallo, y ha mostrado su «solidaridad y apoyo a los presidentes socialistas y miembros de gobierno».

«Mi solidaridad y apoyo a los presidentes socialistas y miembros de gobierno ante el fallo por el Tribunal Supremo de los EREs. Perplejidad ante la división del tribunal, con la certeza del no enriquecimiento personal ni del PSOE, y q sigan cobrando los trabajadores afectados», ha señalado Pezzi en redes sociales.

Mi solidaridad y apoyo a los Ptes socialistas y miembros de gobierno ante el fallo por el TS d los EREs. Perplejidad ante la división del tribunal,con la certeza d no enriquecimiento personal ni del PSOE,y q sigan cobrando los trabajadores afectados.👇👇👇 https://t.co/Akg2RoZFvL — Manuel Pezzi (@manolopezzi) July 26, 2022

Además, Pezzi ha compartido el comunicado del PSOE-A, que dice así:

– El PSOE de Andalucía acata la decisión judicial que hoy conocemos. Las y los socialistas siempre acatamos las resoluciones judiciales.

– El anuncio hecho hoy del fallo en relación con la sentencia de los ERE muestra que dos de cinco magistrados no lo comparten. Es imposible valorar el contenido de lo que no se conoce. ¿No genera esto indefensión?

– A falta de conocer el texto final de la sentencia, lo que sí sabemos hoy es que el fallo muestra una sala dividida, con unas magistradas que van a emitir un voto particular. Esto demuestra la controversia jurídica del asunto. No era a nuestro juicio lo que debería haber ocurrido. Por la trascendencia del caso, entendemos que el fallo debería haber sido unánime.

– Se ha juzgado un procedimiento administrativo para atender a empresas en crisis y sus trabajadores, un procedimiento que era mejorable, sin duda, de hecho, se mejoraron los controles en 2009 con un Gobierno socialista. Un procedimiento que perseguía un fin social, que ha permitido salvar mucho tejido productivo y que ha evitado que más de 6.000 personas hayan ido el paro, estableciendo un sistema de prejubilaciones. En este sentido, el Gobierno de Moreno Bonilla ha continuado abonando las ayudas a estos trabajadores durante toda la legislatura anterior, con partidas incluidas en los presupuestos de la Junta aprobados con los votos de los partidos de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox).

– En Andalucía se actuó con el mismo marco normativo que en el resto de CCAA y los operadores han sido los mismos que han participado en la tramitación de expedientes de regulación de empleo a lo largo y ancho de España. Si se hubiera mirado con la misma lupa la gestión del resto de gobiernos autonómicos, se habrían encontrado los mismos errores y deficiencias que aquí.

– En todo el proceso ha quedado demostrado que el PSOE no se ha financiado de forma ilegal. Hay que volver a recordar que la sentencia de la Audiencia recurrida en ningún caso afirmó que los presidentes Chaves y Griñán o los miembros del gobierno andaluz procesados se han llevado dinero.

– Más allá del fallo y con todo el respeto al tribunal, nos ratificamos en la honorabilidad de estas personas, que han dedicado toda su vida al servicio público, que buena parte del progreso de Andalucía ha ocurrido durante sus mandatos. Se habrán podido producir errores pero nadie puede afirmar que se han llevado a su bolsillo ni un solo euro de dinero público. Por tanto, toda nuestra solidaridad y cariño para quienes han dado tanto por nuestra tierra.

– El PSOE son muchas miles de personas honestas que trabajan por y para la gente. Lamentamos profundamente los hechos que han dado lugar a esta sentencia, en los que se ha demostrado que hubo individuos con conductas reprobables, de las que solo son responsables sus autores. Tenemos claro que nuestra gestión en cualquier ámbito administrativo se ha de guiar por los valores y los principios que han hecho que este partido tenga 143 años y sea el que acumula más páginas brillantes en la historia de España y Andalucía.