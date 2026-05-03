Precio de la gasolina hoy 3 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El domingo 3 de mayo pone fin al Puente de Mayo y eso se nota, sobre todo, en el tráfico que empieza a moverse en sentido contrario. Después de varios días de idas y venidas, muchos ya están centrados en la vuelta, en regresar a casa o en dejar todo listo para mañana. Y en medio de todo eso, aparece lo de siempre: el depósito. Porque entre tanto viaje, lo normal es que toque repostar en algún momento del día. No es que el precio haya cambiado demasiado de un día para otro, pero sigue siendo algo que se mira antes de parar. Al final pasa lo de siempre, unos céntimos aquí y allá, pero cuando llenas el tanque, se nota. Por eso hoy conviene mirar un poco dónde compensa repostar y saber cuál es el precio de la gasolina hoy 3 de mayo, localizando las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Precio de la gasolina hoy 3 de mayo en Sevilla

Estos son los precios para repostar en el caso de que vivas en Sevilla:

Gasolina 95

Ballenoil (Arahal) – Avenida Virgen de Montemayor, 15 – 1.14 €/l

(Arahal) – Avenida Virgen de Montemayor, 15 – 1.14 €/l Plenergy (Lebrija) – Avenida Jose Maria Tomassetti, 5 – 1.287 €/l

(Lebrija) – Avenida Jose Maria Tomassetti, 5 – 1.287 €/l Petrouya (Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.289 €/l

(Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.289 €/l Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.289 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.289 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.289 €/l

(Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.289 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.289 €/l

(Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.289 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.289 €/l

(Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.289 €/l E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Ecija-Jerez, 11 – 1.309 €/l

(Utrera) – Calle Ecija-Jerez, 11 – 1.309 €/l Petroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l

(Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.465 €/l

(Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.465 €/l Galp (Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l

(Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l Shell (Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.549 €/l

(Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.549 €/l Galp (Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.554 €/l

(Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.554 €/l Galp (Alcalá de Guadaira) – Carretera A-92 km. 4 – 1.564 €/l

(Alcalá de Guadaira) – Carretera A-92 km. 4 – 1.564 €/l Shell (San José de la Rinconada) – Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km. 10 – 1.579 €/l

(San José de la Rinconada) – Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km. 10 – 1.579 €/l Nueva Calonge (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l

(Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l Enerplus (Mairena del Alcor) – Carretera A-392 km. 19,900 – 1.595 €/l

(Mairena del Alcor) – Carretera A-392 km. 19,900 – 1.595 €/l Meroil (Lora del Río) – Avenida de la Campana s/n – 1.599 €/l

(Lora del Río) – Avenida de la Campana s/n – 1.599 €/l Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l

Diésel

Petrouya (Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.579 €/l Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.579 €/l

(Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.579 €/l Plenergy (Sevilla) – Travesía Su Eminencia, 2 – 1.579 €/l

(Sevilla) – Travesía Su Eminencia, 2 – 1.579 €/l Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l

(Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.579 €/l

(Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.579 €/l Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.579 €/l

(Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.579 €/l Alcampo (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.582 €/l

(Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.582 €/l Canges del Hoyo (Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.589 €/l

(Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.589 €/l Moeve-Arroceros B.G. (Puebla del Río) – Finca El Reboso s/n (km 15 Los Palacios-Pinzón) – 1.59 €/l

(Puebla del Río) – Finca El Reboso s/n (km 15 Los Palacios-Pinzón) – 1.59 €/l Masfuel (La Rinconada) – Carretera A-8002 km. 7,6 – 1.598 €/l

Precio de la gasolina hoy 3 de mayo en Málaga

Si vives en Málaga, estas son las estaciones de servicio y gasolineras que tienes más baratas:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.392 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.392 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala parcela 3 y 4, 3 – 1.398 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala parcela 3 y 4, 3 – 1.398 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.398 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.398 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.398 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.398 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.409 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.409 €/l Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.409 €/l

(Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.409 €/l Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.41 €/l

(Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.41 €/l Plenergy (Torremolinos) – Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1.417 €/l

(Torremolinos) – Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1.417 €/l Madesé-Benamaina (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l Olivarera Trabuco (Villanueva del Trabuco) – Carretera A-7203 km. 2,2 – 1.429 €/l

Gasolina 98

M3 Petróleos (Benalmádena) – Avenida Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l

(Benalmádena) – Avenida Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l ES Coloso Churriana (Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.555 €/l

(Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.555 €/l Coloso (Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.555 €/l

(Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.555 €/l Ninguno (Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l

(Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l Agla (Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l

(Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l Shell (Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l

(Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l Galp (Fuengirola) – Parc parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.619 €/l

(Fuengirola) – Parc parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.619 €/l La Trocha (Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.629 €/l

(Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.629 €/l Agla (Yunquera) – Carretera C/Castillo A-366 km. 1 – 1.638 €/l

(Yunquera) – Carretera C/Castillo A-366 km. 1 – 1.638 €/l Gueroil (Cajiz) – Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5 – 1.639 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.609 €/l

(Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.609 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala parcela 3 y 4, 3 – 1.618 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala parcela 3 y 4, 3 – 1.618 €/l Petroprix (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.618 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.618 €/l Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.618 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.618 €/l S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva (Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.633 €/l

(Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.633 €/l Plenergy (Torremolinos) – Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1.637 €/l

(Torremolinos) – Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1.637 €/l Madesé-Benamaina (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.638 €/l

(Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.638 €/l Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.639 €/l

(Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.639 €/l Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.639 €/l

(Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.639 €/l Ballenoil (Torremolinos) – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1.657 €/l

Precio de la gasolina hoy 3 de mayo en Cádiz

Para quienes viven en Cádiz y quieren saber dónde repostar más barato este domingo, estas son las opciones más económicas:

Gasolina 95

Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.369 €/l

(El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.369 €/l Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.369 €/l

(El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.369 €/l Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.369 €/l

(Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.369 €/l Ballenoil (Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.369 €/l

(Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.369 €/l Plenergy (Villamartín) – Avenida de Arcos, 60 – 1.379 €/l

(Villamartín) – Avenida de Arcos, 60 – 1.379 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar, s/n – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar, s/n – 1.385 €/l Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid-Cádiz km. 15 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid-Cádiz km. 15 – 1.385 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.385 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.385 €/l Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.489 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.489 €/l ES Coloso (La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l

(La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.539 €/l

(La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.539 €/l Tarifa Oil (Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.579 €/l

(Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.579 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.589 €/l

(Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.589 €/l Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.599 €/l

(Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.599 €/l ASC Carburantes (Tarifa) – Carretera N-340 km. 94,2 (Mesón Pancho) – 1.599 €/l

(Tarifa) – Carretera N-340 km. 94,2 (Mesón Pancho) – 1.599 €/l Easyfuel (Chiclana de la Frontera) – Parcela 2 SUNC-TU 24 Camino del Lobo 1 – 1.599 €/l

(Chiclana de la Frontera) – Parcela 2 SUNC-TU 24 Camino del Lobo 1 – 1.599 €/l Galp (Jerez de la Frontera) – Carretera antigua N-IV km. 639,5 – 1.614 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera antigua N-IV km. 639,5 – 1.614 €/l Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera del Calvario km. s/n – 1.619 €/l

Diésel

Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Europa, s/n – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Europa, s/n – 1.605 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar, s/n – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar, s/n – 1.605 €/l Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.605 €/l Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid-Cádiz km. 15 – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid-Cádiz km. 15 – 1.605 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Fernando Portillo, s/n – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Fernando Portillo, s/n – 1.605 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.605 €/l Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Medina Sidonia km. 1 – 1.605 €/l

(Jerez de la Frontera) – Avenida Medina Sidonia km. 1 – 1.605 €/l Petroprix (Campamento) – Calle Real, 56 – 1.609 €/l

Precio de la gasolina hoy 3 de mayo en Córdoba

Estos son los precios para repostar en el caso de que vivas en Córdoba:

Gasolina 95

Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.374 €/l

(Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.374 €/l Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.379 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.379 €/l Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.379 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.379 €/l Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n (junto recinto ferial) – 1.379 €/l

(Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n (junto recinto ferial) – 1.379 €/l Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.379 €/l

(Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.379 €/l Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.379 €/l

(Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.379 €/l Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.379 €/l

(Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.379 €/l Fueling (Lucena) – Ronda San Francisco, s/n – 1.389 €/l

(Lucena) – Ronda San Francisco, s/n – 1.389 €/l Enerplus (Córdoba) – Avenida Lonjas, s/n – 1.399 €/l

(Córdoba) – Avenida Lonjas, s/n – 1.399 €/l Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.399 €/l

Gasolina 98

Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l Mirasierra (Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l

(Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l Fueling (Lucena) – Ronda San Francisco, s/n – 1.489 €/l

(Lucena) – Ronda San Francisco, s/n – 1.489 €/l El Carmen (Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l

(Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l Family Energy (Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1.589 €/l

(Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1.589 €/l Shell (Lucena) – Carretera de Cabra nº 31 – 1.589 €/l

(Lucena) – Carretera de Cabra nº 31 – 1.589 €/l Repsol (Alcolea) – Carretera N-4 km. 384,8 – 1.595 €/l

(Alcolea) – Carretera N-4 km. 384,8 – 1.595 €/l Avia (Aguilar de la Frontera) – Calle Ancha, s/n – 1.599 €/l

(Aguilar de la Frontera) – Calle Ancha, s/n – 1.599 €/l Petromarkt (Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.599 €/l

(Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.599 €/l Carrefour (Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.609 €/l

Diésel

Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.604 €/l

(Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.604 €/l Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.604 €/l

(Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.604 €/l F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.609 €/l

(Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.609 €/l Cooperativa (Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.618 €/l

(Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.618 €/l Cepsa (La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.622 €/l

(La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.622 €/l Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.629 €/l

(Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.629 €/l Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.649 €/l

(Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.649 €/l Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n (junto recinto ferial) – 1.649 €/l

(Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n (junto recinto ferial) – 1.649 €/l Santo Cristo (Monturque) – Carretera Monturque-Moriles km. 1 – 1.649 €/l

(Monturque) – Carretera Monturque-Moriles km. 1 – 1.649 €/l Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.649 €/l

Precio de la gasolina hoy 3 de mayo en Granada

Si quieres consultar dónde es más barato repostar en Granada hoy, te dejamos a continuación las opciones disponibles:

Gasolina 95

Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.379 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.379 €/l Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l Lerfu (Albolote) – Polígono Juncaril, calle Motril parcela 238 – 1.389 €/l

(Albolote) – Polígono Juncaril, calle Motril parcela 238 – 1.389 €/l Minioil Albolote (Albolote) – Calle Motril parcela 243 – 1.389 €/l

(Albolote) – Calle Motril parcela 243 – 1.389 €/l GM Oil (Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.389 €/l

(Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.389 €/l Petroprix (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.399 €/l

(Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.399 €/l Sur-Oil (Peligros) – Calle Loja esquina calle Guadix, s/n – 1.409 €/l

(Peligros) – Calle Loja esquina calle Guadix, s/n – 1.409 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, carretera de Jaén km. 88 – 1.425 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo, carretera de Jaén km. 88 – 1.425 €/l Ballenoil (Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.425 €/l

Gasolina 98

Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.529 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.529 €/l AM97 Plus (Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.539 €/l

(Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.539 €/l A. Aguaza (Cúllar) – Carretera N-342, 156 – 1.579 €/l

(Cúllar) – Carretera N-342, 156 – 1.579 €/l Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, carretera de Jaén km. 88 – 1.595 €/l

(Granada) – C.C. Alcampo, carretera de Jaén km. 88 – 1.595 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.599 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.599 €/l ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.599 €/l

(Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.599 €/l ASC Carburantes (Armilla) – Carretera de Armilla km. 7 – 1.599 €/l

(Armilla) – Carretera de Armilla km. 7 – 1.599 €/l Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.599 €/l

(Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.599 €/l ASC Carburantes (Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.599 €/l

(Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.599 €/l ASC Carburantes (Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.599 €/l

Diésel

Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.579 €/l

(Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.579 €/l GM Oil (Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.589 €/l

(Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.589 €/l Petroprix (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.599 €/l

(Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.599 €/l BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel, s/n – 1.607 €/l

(Baza) – Carretera Benamaurel, s/n – 1.607 €/l Gaia (Zújar) – Polígono acceso carretera estación ferrocarril, s/n – 1.629 €/l

(Zújar) – Polígono acceso carretera estación ferrocarril, s/n – 1.629 €/l Petroprix (Huétor-Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.639 €/l

(Huétor-Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.639 €/l Andaluza de Transportes SCA (Albolote) – Camino Albolote-Atarfe, parcela 16 polígono 18 – 1.645 €/l

(Albolote) – Camino Albolote-Atarfe, parcela 16 polígono 18 – 1.645 €/l Sur-Oil (Peligros) – Calle Loja esquina calle Guadix, s/n – 1.649 €/l

(Peligros) – Calle Loja esquina calle Guadix, s/n – 1.649 €/l Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.649 €/l

(Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.649 €/l Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.649 €/l

Geoportal tiene el mapa de las gasolineras más baratas

Una vez visto el listado, muchos prefieren apoyarse directamente en el mapa del Geoportal, que es bastante práctico para ubicarse rápido. Porque no siempre compensa ir a la más barata si te queda lejos, así que poder ver qué tienes cerca ayuda bastante. Además, los precios se van actualizando, por lo que si quieres ajustar un poco más el gasto, lo mejor es echar un vistazo justo antes de parar a repostar. También permite filtrar por tipo de combustible o por municipio, lo que hace más fácil encontrar la opción que mejor te encaje según dónde estés y te da como resultados, esos listados mencionados o también puedes consultar en forma de mapa como este que ves a modo de ejemplo, de Sevilla.