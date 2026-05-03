Precio de la gasolina hoy 3 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde es más barato repostar y dónde están hoy las gasolineras más baratas
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El domingo 3 de mayo pone fin al Puente de Mayo y eso se nota, sobre todo, en el tráfico que empieza a moverse en sentido contrario. Después de varios días de idas y venidas, muchos ya están centrados en la vuelta, en regresar a casa o en dejar todo listo para mañana. Y en medio de todo eso, aparece lo de siempre: el depósito. Porque entre tanto viaje, lo normal es que toque repostar en algún momento del día. No es que el precio haya cambiado demasiado de un día para otro, pero sigue siendo algo que se mira antes de parar. Al final pasa lo de siempre, unos céntimos aquí y allá, pero cuando llenas el tanque, se nota. Por eso hoy conviene mirar un poco dónde compensa repostar y saber cuál es el precio de la gasolina hoy 3 de mayo, localizando las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Precio de la gasolina hoy 3 de mayo en Sevilla
Estos son los precios para repostar en el caso de que vivas en Sevilla:
Gasolina 95
- Ballenoil (Arahal) – Avenida Virgen de Montemayor, 15 – 1.14 €/l
- Plenergy (Lebrija) – Avenida Jose Maria Tomassetti, 5 – 1.287 €/l
- Petrouya (Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.289 €/l
- Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.289 €/l
- Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.289 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.289 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.289 €/l
- E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Ecija-Jerez, 11 – 1.309 €/l
- Petroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l
- Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.327 €/l
Gasolina 98
- Alcampo (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.465 €/l
- Galp (Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l
- Shell (Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.549 €/l
- Galp (Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.554 €/l
- Galp (Alcalá de Guadaira) – Carretera A-92 km. 4 – 1.564 €/l
- Shell (San José de la Rinconada) – Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km. 10 – 1.579 €/l
- Nueva Calonge (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l
- Enerplus (Mairena del Alcor) – Carretera A-392 km. 19,900 – 1.595 €/l
- Meroil (Lora del Río) – Avenida de la Campana s/n – 1.599 €/l
- Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l
Diésel
- Petrouya (Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.579 €/l
- Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.579 €/l
- Plenergy (Sevilla) – Travesía Su Eminencia, 2 – 1.579 €/l
- Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.579 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.579 €/l
- Alcampo (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.582 €/l
- Canges del Hoyo (Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.589 €/l
- Moeve-Arroceros B.G. (Puebla del Río) – Finca El Reboso s/n (km 15 Los Palacios-Pinzón) – 1.59 €/l
- Masfuel (La Rinconada) – Carretera A-8002 km. 7,6 – 1.598 €/l
Precio de la gasolina hoy 3 de mayo en Málaga
Si vives en Málaga, estas son las estaciones de servicio y gasolineras que tienes más baratas:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.392 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala parcela 3 y 4, 3 – 1.398 €/l
- Petroprix (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.398 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.398 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.409 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.409 €/l
- Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.41 €/l
- Plenergy (Torremolinos) – Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1.417 €/l
- Madesé-Benamaina (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l
- Olivarera Trabuco (Villanueva del Trabuco) – Carretera A-7203 km. 2,2 – 1.429 €/l
Gasolina 98
- M3 Petróleos (Benalmádena) – Avenida Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l
- ES Coloso Churriana (Málaga) – Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89 – 1.555 €/l
- Coloso (Málaga) – Carretera de Coín km. 54 – 1.555 €/l
- Ninguno (Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l
- Agla (Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l
- Shell (Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l
- Galp (Fuengirola) – Parc parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.619 €/l
- La Trocha (Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.629 €/l
- Agla (Yunquera) – Carretera C/Castillo A-366 km. 1 – 1.638 €/l
- Gueroil (Cajiz) – Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5 – 1.639 €/l
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.609 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala parcela 3 y 4, 3 – 1.618 €/l
- Petroprix (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.618 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.618 €/l
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva (Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.633 €/l
- Plenergy (Torremolinos) – Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1.637 €/l
- Madesé-Benamaina (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.638 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.639 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Calle Graham Bell, 13 – 1.639 €/l
- Ballenoil (Torremolinos) – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1.657 €/l
Precio de la gasolina hoy 3 de mayo en Cádiz
Para quienes viven en Cádiz y quieren saber dónde repostar más barato este domingo, estas son las opciones más económicas:
Gasolina 95
- Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.369 €/l
- Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.369 €/l
- Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.369 €/l
- Ballenoil (Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.369 €/l
- Plenergy (Villamartín) – Avenida de Arcos, 60 – 1.379 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar, s/n – 1.385 €/l
- Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid-Cádiz km. 15 – 1.385 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l
- Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.385 €/l
- Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l
Gasolina 98
- Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.489 €/l
- ES Coloso (La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l
- Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.539 €/l
- Tarifa Oil (Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.579 €/l
- Shell (Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.589 €/l
- Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.599 €/l
- ASC Carburantes (Tarifa) – Carretera N-340 km. 94,2 (Mesón Pancho) – 1.599 €/l
- Easyfuel (Chiclana de la Frontera) – Parcela 2 SUNC-TU 24 Camino del Lobo 1 – 1.599 €/l
- Galp (Jerez de la Frontera) – Carretera antigua N-IV km. 639,5 – 1.614 €/l
- Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera del Calvario km. s/n – 1.619 €/l
Diésel
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Europa, s/n – 1.605 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar, s/n – 1.605 €/l
- Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.605 €/l
- Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid-Cádiz km. 15 – 1.605 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Fernando Portillo, s/n – 1.605 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l
- Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.605 €/l
- Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.605 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Medina Sidonia km. 1 – 1.605 €/l
- Petroprix (Campamento) – Calle Real, 56 – 1.609 €/l
Precio de la gasolina hoy 3 de mayo en Córdoba
Estos son los precios para repostar en el caso de que vivas en Córdoba:
Gasolina 95
- Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.374 €/l
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.379 €/l
- Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.379 €/l
- Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n (junto recinto ferial) – 1.379 €/l
- Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.379 €/l
- Plenergy (Lucena) – Calle Concha Lago, s/n – 1.379 €/l
- Plenergy (Anjarón) – Calle Espejo, 21 – 1.379 €/l
- Fueling (Lucena) – Ronda San Francisco, s/n – 1.389 €/l
- Enerplus (Córdoba) – Avenida Lonjas, s/n – 1.399 €/l
- Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.399 €/l
Gasolina 98
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l
- Mirasierra (Rute) – Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2 – 1.489 €/l
- Fueling (Lucena) – Ronda San Francisco, s/n – 1.489 €/l
- El Carmen (Posadas) – Avenida Andalucía, s/n – 1.559 €/l
- Family Energy (Montilla) – Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1.589 €/l
- Shell (Lucena) – Carretera de Cabra nº 31 – 1.589 €/l
- Repsol (Alcolea) – Carretera N-4 km. 384,8 – 1.595 €/l
- Avia (Aguilar de la Frontera) – Calle Ancha, s/n – 1.599 €/l
- Petromarkt (Puente Genil) – Calle Membrilleras, 5 – 1.599 €/l
- Carrefour (Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.609 €/l
Diésel
- Ballenoil (Palma del Río) – Avenida Santa Ana, 83 – 1.604 €/l
- Almazaras de la Subbética (Carcabuey) – Carretera A-339 km. 17,8 – 1.604 €/l
- F. del Moral (Rute) – Avenida Blas Infante, s/n – 1.609 €/l
- Cooperativa (Benamejí) – Avenida de la Venta, 3 – 1.618 €/l
- Cepsa (La Rambla) – Calle Carrera Baja, 6 – 1.622 €/l
- Riosol (Castro del Río) – Ronda Norte, s/n – 1.629 €/l
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.649 €/l
- Ballenoil (Lucena) – Calle Ejido del Valle, s/n (junto recinto ferial) – 1.649 €/l
- Santo Cristo (Monturque) – Carretera Monturque-Moriles km. 1 – 1.649 €/l
- Cooperativa Lucena (Lucena) – Avenida de la Infancia, 15 – 1.649 €/l
Precio de la gasolina hoy 3 de mayo en Granada
Si quieres consultar dónde es más barato repostar en Granada hoy, te dejamos a continuación las opciones disponibles:
Gasolina 95
- Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.379 €/l
- Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.389 €/l
- Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.389 €/l
- Lerfu (Albolote) – Polígono Juncaril, calle Motril parcela 238 – 1.389 €/l
- Minioil Albolote (Albolote) – Calle Motril parcela 243 – 1.389 €/l
- GM Oil (Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.389 €/l
- Petroprix (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.399 €/l
- Sur-Oil (Peligros) – Calle Loja esquina calle Guadix, s/n – 1.409 €/l
- Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, carretera de Jaén km. 88 – 1.425 €/l
- Ballenoil (Granada) – Camino de Ronda, 117 – 1.425 €/l
Gasolina 98
- Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.529 €/l
- AM97 Plus (Valderrubio) – Carretera Tovares km. 1,4 – 1.539 €/l
- A. Aguaza (Cúllar) – Carretera N-342, 156 – 1.579 €/l
- Alcampo (Granada) – C.C. Alcampo, carretera de Jaén km. 88 – 1.595 €/l
- ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.599 €/l
- ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 – 1.599 €/l
- ASC Carburantes (Armilla) – Carretera de Armilla km. 7 – 1.599 €/l
- Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.599 €/l
- ASC Carburantes (Armilla) – Camino Bajo, 35 – 1.599 €/l
- ASC Carburantes (Granada) – Carretera N-432 km. 431 – 1.599 €/l
Diésel
- Alcampo Motril (Motril) – Avenida Salobreña, s/n – 1.579 €/l
- GM Oil (Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.589 €/l
- Petroprix (Motril) – Carretera Almería-Motril km. 107 – 1.599 €/l
- BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel, s/n – 1.607 €/l
- Gaia (Zújar) – Polígono acceso carretera estación ferrocarril, s/n – 1.629 €/l
- Petroprix (Huétor-Tájar) – Carretera Granada-Sevilla km. 68 – 1.639 €/l
- Andaluza de Transportes SCA (Albolote) – Camino Albolote-Atarfe, parcela 16 polígono 18 – 1.645 €/l
- Sur-Oil (Peligros) – Calle Loja esquina calle Guadix, s/n – 1.649 €/l
- Low Cost Tiburonoil (Albolote) – Calle Loja, s/n – 1.649 €/l
- Juncadiesel (Albolote) – Calle Baza, 328 – 1.649 €/l
Geoportal tiene el mapa de las gasolineras más baratas
Una vez visto el listado, muchos prefieren apoyarse directamente en el mapa del Geoportal, que es bastante práctico para ubicarse rápido. Porque no siempre compensa ir a la más barata si te queda lejos, así que poder ver qué tienes cerca ayuda bastante. Además, los precios se van actualizando, por lo que si quieres ajustar un poco más el gasto, lo mejor es echar un vistazo justo antes de parar a repostar. También permite filtrar por tipo de combustible o por municipio, lo que hace más fácil encontrar la opción que mejor te encaje según dónde estés y te da como resultados, esos listados mencionados o también puedes consultar en forma de mapa como este que ves a modo de ejemplo, de Sevilla.