Precio de la gasolina hoy 24 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

¿Cuál es el precio de la gasolina para hoy viernes? Las cifras no dejan de cambiar y aunque en algunas estaciones repostar es más económico que hace una semana, lo cierto es que en otras pasa lo contrario. La situación de la Guerra de Irán sigue marcando los mercados, aunque en España y en concreto en Andalucía, parece que el precio del combustible baja ligeramente algo que interesará además a aquellos que viajen desde ciudades como Cádiz o Málaga hacia Sevilla para vivir lo último de la Feria de Abril, pero ¿Cuáles son exactamente los precios de la gasolina hoy 24 de abril en las gasolineras y estaciones de Servicio?, los datos del Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, son los que vamos a tomar como referencia así que os dejamos a continuación el detalle de precios en las principales ciudades andaluzas.

Precio de la gasolina hoy 24 de abril en Sevilla

Estas son algunas de las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes si estás en Sevilla:

Gasolina 95

E.S. Vistalegre – Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,289 €/l

– Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,289 €/l Petrouya – Utrera, Carretera Utrera-Sevilla km 1 – 1,289 €/l

– Utrera, Carretera Utrera-Sevilla km 1 – 1,289 €/l Family Energy – Utrera, Carretera A-376 km 2 – 1,289 €/l

– Utrera, Carretera A-376 km 2 – 1,289 €/l Plenergy – Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,289 €/l

– Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,289 €/l Plenergy – Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,289 €/l

– Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,289 €/l Gasolinera Utrera – Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,319 €/l

– Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,319 €/l Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla s/n – 1,319 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla s/n – 1,319 €/l Petroprix – Sevilla, Calle Metalurgia s/n – 1,327 €/l

– Sevilla, Calle Metalurgia s/n – 1,327 €/l Plenergy – Sevilla, Calle Metalurgia s/n – 1,327 €/l

– Sevilla, Calle Metalurgia s/n – 1,327 €/l Ronda Norte – Sevilla, SE-30 Nudo Calonge – 1,337 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Sevilla, Ronda del Tamarguillo s/n – 1,479 €/l

– Sevilla, Ronda del Tamarguillo s/n – 1,479 €/l Shell – Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n – 1,519 €/l

– Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n – 1,519 €/l Galp – Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,559 €/l

– Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,559 €/l Galp – Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,559 €/l

– Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,559 €/l Shell – San José de la Rinconada, Carretera SE-8005 km 10 – 1,559 €/l

– San José de la Rinconada, Carretera SE-8005 km 10 – 1,559 €/l Galp – Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,569 €/l

– Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,569 €/l Shell – Sevilla, N-IV km 531,75 – 1,574 €/l

– Sevilla, N-IV km 531,75 – 1,574 €/l Shell – Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n – 1,584 €/l

– Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n – 1,584 €/l Shell – Gines, Avenida Europa, 2 – 1,589 €/l

– Gines, Avenida Europa, 2 – 1,589 €/l Nueva Calonge – Sevilla, Calle Metalurgia s/n – 1,589 €/l

Diésel

E.S. Vistalegre – Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,579 €/l

– Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,579 €/l Petrouya – Utrera, Carretera Utrera-Sevilla km 1 – 1,579 €/l

– Utrera, Carretera Utrera-Sevilla km 1 – 1,579 €/l Family Energy – Utrera, Carretera A-376 km 2 – 1,579 €/l

– Utrera, Carretera A-376 km 2 – 1,579 €/l Plenergy – Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,579 €/l

– Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,579 €/l Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla s/n – 1,579 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla s/n – 1,579 €/l Plenergy – Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,579 €/l

– Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,579 €/l Moeve – La Puebla del Río, Finca El Reboso s/n – 1,590 €/l

– La Puebla del Río, Finca El Reboso s/n – 1,590 €/l Ballenoil – Dos Hermanas, N-IV km 552,4 – 1,599 €/l

– Dos Hermanas, N-IV km 552,4 – 1,599 €/l Ballenoil – Dos Hermanas, A-4 km 552,4 – 1,599 €/l

– Dos Hermanas, A-4 km 552,4 – 1,599 €/l Ballenoil – Sanlúcar la Mayor, Carretera A-472 km 0,2 – 1,599 €/l

Precio de la gasolina hoy 24 de abril en Málaga

En Málaga, estos son algunos de las gasolineras donde resulta más barato repostar:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Avenida Juan XXII s/n – 1,392 €/l

– Cuevas de San Marcos, Avenida Juan XXII s/n – 1,392 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Santo Tomás, Urb. La Leala – 1,399 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Santo Tomás, Urb. La Leala – 1,399 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Urbanización La Leala, 22 – 1,399 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena), Urbanización La Leala, 22 – 1,399 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Pacharán, 25 – 1,399 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Pacharán, 25 – 1,399 €/l Plenergy – Torremolinos, Calle Cañada de los Cardos s/n – 1,399 €/l

– Torremolinos, Calle Cañada de los Cardos s/n – 1,399 €/l Ballenoil – Torremolinos, Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1,399 €/l

– Torremolinos, Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1,399 €/l S.Coop. And. Virgen de la Oliva – Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,401 €/l

– Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,401 €/l Los Remedios-Picasat – Ronda, Carretera CA-9113 km 11 – 1,410 €/l

– Ronda, Carretera CA-9113 km 11 – 1,410 €/l Madesa-Benamaina – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Avenida Tívoli, 19 – 1,418 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena), Avenida Tívoli, 19 – 1,418 €/l Ballenoil – Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4 – 1,419 €/l

Gasolina 98

M3 Petróleos – Benalmádena, Avenida Antonio Machado, 110 – 1,549 €/l

– Benalmádena, Avenida Antonio Machado, 110 – 1,549 €/l Coloso – Málaga, Carretera Coín-Málaga km 89 – 1,555 €/l

– Málaga, Carretera Coín-Málaga km 89 – 1,555 €/l Coloso – Málaga, Carretera de Coín km 54 – 1,555 €/l

– Málaga, Carretera de Coín km 54 – 1,555 €/l Estación sin rótulo – Marbella, Calle Aluminio s/n – 1,569 €/l

– Marbella, Calle Aluminio s/n – 1,569 €/l Shell – Málaga, Avenida Velázquez s/n – 1,589 €/l

– Málaga, Avenida Velázquez s/n – 1,589 €/l Agla – Cerralba, Carretera de Cerralba km 1 – 1,605 €/l

– Cerralba, Carretera de Cerralba km 1 – 1,605 €/l La Trocha – Coín, Carretera Coín-Cártama km 1 – 1,609 €/l

– Coín, Carretera Coín-Cártama km 1 – 1,609 €/l Shell – Torremolinos, Calle Cruz de la, 68 – 1,619 €/l

– Torremolinos, Calle Cruz de la, 68 – 1,619 €/l E.S. El Valle – Cártama, Carretera Cártama pueblo-estación km 2,7 – 1,619 €/l

– Cártama, Carretera Cártama pueblo-estación km 2,7 – 1,619 €/l Galp – Fuengirola, Parcela UE-3.11 Finca Valdelecrín s/n – 1,619 €/l

Diésel

Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Santo Tomás, Urb. La Leala – 1,599 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Santo Tomás, Urb. La Leala – 1,599 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Urbanización La Leala, 22 – 1,599 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena), Urbanización La Leala, 22 – 1,599 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Pacharán, 25 – 1,599 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Pacharán, 25 – 1,599 €/l S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Avenida Juan XXII s/n – 1,609 €/l

– Cuevas de San Marcos, Avenida Juan XXII s/n – 1,609 €/l Plenergy – Torremolinos, Calle Cañada de los Cardos s/n – 1,629 €/l

– Torremolinos, Calle Cañada de los Cardos s/n – 1,629 €/l Ballenoil – Torremolinos, Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1,629 €/l

– Torremolinos, Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1,629 €/l S.Coop. And. Virgen de la Oliva – Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,633 €/l

– Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,633 €/l Madesa-Benamaina – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Avenida Tívoli, 19 – 1,648 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena), Avenida Tívoli, 19 – 1,648 €/l Petroprix – Málaga, Calle Licurgo, 2 – 1,649 €/l

– Málaga, Calle Licurgo, 2 – 1,649 €/l Petroprix – Málaga, Calle Bahía Blanca, 31 – 1,649 €/l

Precio de la gasolina hoy 24 de abril en Cádiz

Para aquellos que viven en Cádiz, estos son las gasolineras y estaciones de servicio donde es más barato repostar hoy viernes:

Gasolina 95

Ballenoil – El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2 – 1,369 €/l

– El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2 – 1,369 €/l Petroprix – El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,369 €/l

– El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,369 €/l Petroprix – Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,369 €/l

– Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,369 €/l GM Oil – El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,369 €/l

– El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,369 €/l Ballenoil – Río San Pedro, Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1,369 €/l

– Río San Pedro, Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1,369 €/l Alcampo – Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,379 €/l

– Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,379 €/l Petrol & Go – El Puerto de Santa María, Calle Río Tajo, 2 – 1,379 €/l

– El Puerto de Santa María, Calle Río Tajo, 2 – 1,379 €/l Plenergy – Villamartín, Avenida de Arcos, 60 – 1,379 €/l

– Villamartín, Avenida de Arcos, 60 – 1,379 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,385 €/l

– Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,385 €/l Petroprix – Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,385 €/l

Gasolina 98

Tamoil – Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H – 1,499 €/l

– Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H – 1,499 €/l Shell – La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,519 €/l

– La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,519 €/l Alcampo – Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,529 €/l

– Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,529 €/l Es Coloso – La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,535 €/l

– La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,535 €/l Shell – Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,539 €/l

– Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,539 €/l Shell – Jerez de la Frontera, Carretera del Calvario s/n – 1,569 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera del Calvario s/n – 1,569 €/l Shell – Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble s/n – 1,579 €/l

– Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble s/n – 1,579 €/l Tarifa Oil – Tarifa, Calle Algeciras, 58 – 1,579 €/l

– Tarifa, Calle Algeciras, 58 – 1,579 €/l Moeve – Chipiona, Carretera A-480 km 24,1 – 1,582 €/l

– Chipiona, Carretera A-480 km 24,1 – 1,582 €/l BP – Cádiz, Calle Gibraltar esquina San Roque – 1,585 €/l

Diésel

Alcampo – Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,595 €/l

– Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,595 €/l Ballenoil – San Fernando, Calle Ferrocarril, 34 – 1,599 €/l

– San Fernando, Calle Ferrocarril, 34 – 1,599 €/l Ballenoil – San Fernando, Carretera N-IV km 680 – 1,599 €/l

– San Fernando, Carretera N-IV km 680 – 1,599 €/l Ballenoil – San Fernando, Calle Remachadores, 2 – 1,599 €/l

– San Fernando, Calle Remachadores, 2 – 1,599 €/l Petroprix – San Fernando, Calle Mecánicos, 10 – 1,599 €/l

– San Fernando, Calle Mecánicos, 10 – 1,599 €/l Ballenoil – San Fernando, Calle Ferrocarril, 1 – 1,599 €/l

– San Fernando, Calle Ferrocarril, 1 – 1,599 €/l Petroprix – Campamento, Calle Real, 56 – 1,599 €/l

– Campamento, Calle Real, 56 – 1,599 €/l Plenergy – La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1 – 1,599 €/l

– La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1 – 1,599 €/l Plenergy – San Fernando, Calle Ferrocarril, s/n – 1,599 €/l

– San Fernando, Calle Ferrocarril, s/n – 1,599 €/l Plenergy – San Fernando, Carretera Batería de la Ardila km s/n – 1,599 €/l

Precio de la gasolina hoy 24 de abril en Córdoba

En Córdoba, estos son algunos de las estaciones de servicio y gasolineras donde resulta más barato repostar:

Gasolina 95

Ballenoil – Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,369 €/l

– Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,369 €/l Ballenoil – Córdoba, Avenida Libia, 34 – 1,369 €/l

– Córdoba, Avenida Libia, 34 – 1,369 €/l Ballenoil – Córdoba, Plaza de Colón, s/n – 1,369 €/l

– Córdoba, Plaza de Colón, s/n – 1,369 €/l Ballenoil – Córdoba, Avenida Campo de la Verdad s/n – 1,369 €/l

– Córdoba, Avenida Campo de la Verdad s/n – 1,369 €/l Petroprix – Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,369 €/l

– Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,369 €/l Plenergy – Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,369 €/l

– Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,369 €/l Plenergy – Córdoba, Polígono Carretera Palma del Río s/n – 1,369 €/l

– Córdoba, Polígono Carretera Palma del Río s/n – 1,369 €/l Plenergy – Córdoba, Avenida de la Torrecilla s/n – 1,369 €/l

– Córdoba, Avenida de la Torrecilla s/n – 1,369 €/l Petroprix – Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44 – 1,369 €/l

– Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44 – 1,369 €/l Petroprix – Córdoba, Avenida Agrupación Córdoba, 25 – 1,369 €/l

Gasolina 98

Enerplus – Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,489 €/l

– Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,489 €/l Mirasierra – Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,489 €/l

– Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,489 €/l Fueling – Lucena, Calle Ronda San Francisco s/n – 1,489 €/l

– Lucena, Calle Ronda San Francisco s/n – 1,489 €/l Repsol – Alcolea, Carretera N-4 km 384,8 – 1,529 €/l

– Alcolea, Carretera N-4 km 384,8 – 1,529 €/l Shell – Lucena, Carretera de Cabra, 31 – 1,549 €/l

– Lucena, Carretera de Cabra, 31 – 1,549 €/l Shell – Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300 – 1,559 €/l

– Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300 – 1,559 €/l El Carmen – Posadas, Avenida Andalucía s/n – 1,559 €/l

– Posadas, Avenida Andalucía s/n – 1,559 €/l Family Energy – Montilla, Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski), 140 – 1,589 €/l

– Montilla, Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski), 140 – 1,589 €/l Q8 – Córdoba, Carretera a Trassierra km 0 – 1,589 €/l

– Córdoba, Carretera a Trassierra km 0 – 1,589 €/l Cepsa – Córdoba, Avenida del Brillante, 4 – 1,591 €/l

Diésel

Ballenoil – Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,614 €/l

– Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,614 €/l Almazaras de la Subbética – Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,627 €/l

– Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,627 €/l Cepsa – La Rambla, Calle Carrera Baja, 6 – 1,635 €/l

– La Rambla, Calle Carrera Baja, 6 – 1,635 €/l Ballenoil – Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores (Sector UI 3), 66 – 1,639 €/l

– Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores (Sector UI 3), 66 – 1,639 €/l Ballenoil – Lucena, Calle Ejido del Valle s/n – 1,649 €/l

– Lucena, Calle Ejido del Valle s/n – 1,649 €/l Plenergy – Lucena, Calle Concha Lago s/n – 1,649 €/l

– Lucena, Calle Concha Lago s/n – 1,649 €/l Plenergy – Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,649 €/l

– Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,649 €/l Enerplus – Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,659 €/l

– Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,659 €/l Plenergy – Priego de Córdoba, Avenida Granada, 15 – 1,659 €/l

– Priego de Córdoba, Avenida Granada, 15 – 1,659 €/l E.S. La Milana Agla – Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24 – 1,659 €/l

Precio de la gasolina hoy 24 de abril en Granada

Para quienes viven en Granada, estas son algunas de las estaciones más económicas hoy:

Gasolina 95

Juncadiesel – Albolote, Calle Baza, 328 – 1,389 €/l

– Albolote, Calle Baza, 328 – 1,389 €/l Alcampo – Motril, Avenida Salobreña s/n – 1,399 €/l

– Motril, Avenida Salobreña s/n – 1,399 €/l Lerfu – Albolote, Polígono Juncaril, Calle Motril parcela 238 – 1,399 €/l

– Albolote, Polígono Juncaril, Calle Motril parcela 238 – 1,399 €/l Minioil – Albolote, Calle Motril parcela 243 – 1,399 €/l

– Albolote, Calle Motril parcela 243 – 1,399 €/l Petroprix – Motril, Carretera Almería-Motril km 107 – 1,399 €/l

– Motril, Carretera Almería-Motril km 107 – 1,399 €/l Sur-Oil – Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix s/n – 1,409 €/l

– Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix s/n – 1,409 €/l Tiburonoil – Albolote, Calle Loja s/n – 1,409 €/l

– Albolote, Calle Loja s/n – 1,409 €/l GM Oil – Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,409 €/l

– Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,409 €/l Alcampo – Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,425 €/l

– Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,425 €/l Ballenoil – Granada, Camino de Ronda, 117 – 1,425 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Motril, Avenida Salobreña s/n – 1,519 €/l

– Motril, Avenida Salobreña s/n – 1,519 €/l AM97 Plus – Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4 – 1,539 €/l

– Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4 – 1,539 €/l A. Aguaza – Cúllar, Carretera N-342 km 156 – 1,579 €/l

– Cúllar, Carretera N-342 km 156 – 1,579 €/l Shell – Churriana de la Vega, Carretera Nueva Las Gabias km 2,9 – 1,579 €/l

– Churriana de la Vega, Carretera Nueva Las Gabias km 2,9 – 1,579 €/l Fueling – Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4 – 1,579 €/l

– Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4 – 1,579 €/l Alcampo – Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,595 €/l

– Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,595 €/l ASC Carburantes – Atarfe, Carretera N-432 km 429 – 1,599 €/l

– Atarfe, Carretera N-432 km 429 – 1,599 €/l ASC Carburantes – Atarfe, Carretera N-432 km 429 – 1,599 €/l

– Atarfe, Carretera N-432 km 429 – 1,599 €/l ASC Carburantes – Armilla, Carretera de Armilla km 7 – 1,599 €/l

– Armilla, Carretera de Armilla km 7 – 1,599 €/l Tamoil – Granada, Avenida Andalucía s/n – 1,599 €/l

Diésel

Alcampo – Motril, Avenida Salobreña s/n – 1,549 €/l

– Motril, Avenida Salobreña s/n – 1,549 €/l Petroprix – Motril, Carretera Almería-Motril km 107 – 1,599 €/l

– Motril, Carretera Almería-Motril km 107 – 1,599 €/l GM Oil – Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,599 €/l

– Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,599 €/l Petroprix – Huétor Tájar, Carretera Granada-Sevilla km 68 – 1,639 €/l

– Huétor Tájar, Carretera Granada-Sevilla km 68 – 1,639 €/l Cosafra – Huétor Tájar, Carretera de Loja km 0,600 – 1,649 €/l

– Huétor Tájar, Carretera de Loja km 0,600 – 1,649 €/l Juncadiesel – Albolote, Calle Baza, 328 – 1,659 €/l

– Albolote, Calle Baza, 328 – 1,659 €/l Petroprix – Guadix, Avenida Valle del Fardes, 6 – 1,665 €/l

– Guadix, Avenida Valle del Fardes, 6 – 1,665 €/l Minioil – Cúllar Vega, Avenida Andalucía s/n – 1,669 €/l

– Cúllar Vega, Avenida Andalucía s/n – 1,669 €/l Energy Carburantes – Purchil, Carretera GR-3305 km 5,3 – 1,669 €/l

– Purchil, Carretera GR-3305 km 5,3 – 1,669 €/l Plenergy – Purchil, Carretera GR-3304 s/n – 1,669 €/l

El mapa de Geoportal con los precios de la gasolina

Ahora ya sabes cuáles son los precios de la gasolina en algunas de las principales ciudades andaluzas, pero si quieres hacer tu propia búsqueda detallada, nada como elegir la información que nos ofrece el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. En este portal puedes ver listados como el mostrado, pero también verás que te aparece un mapa con las gasolineras ubicadas. Puedes ver uno a modo de ejemplo que te dejamos con la zona de Sevilla.