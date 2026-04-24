Precio de la gasolina hoy 24 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
A cuánto se paga el litro de gasolina en las gasolineras más económicas de Andalucía
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¿Cuál es el precio de la gasolina para hoy viernes? Las cifras no dejan de cambiar y aunque en algunas estaciones repostar es más económico que hace una semana, lo cierto es que en otras pasa lo contrario. La situación de la Guerra de Irán sigue marcando los mercados, aunque en España y en concreto en Andalucía, parece que el precio del combustible baja ligeramente algo que interesará además a aquellos que viajen desde ciudades como Cádiz o Málaga hacia Sevilla para vivir lo último de la Feria de Abril, pero ¿Cuáles son exactamente los precios de la gasolina hoy 24 de abril en las gasolineras y estaciones de Servicio?, los datos del Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, son los que vamos a tomar como referencia así que os dejamos a continuación el detalle de precios en las principales ciudades andaluzas.
Precio de la gasolina hoy 24 de abril en Sevilla
Estas son algunas de las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes si estás en Sevilla:
Gasolina 95
- E.S. Vistalegre – Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,289 €/l
- Petrouya – Utrera, Carretera Utrera-Sevilla km 1 – 1,289 €/l
- Family Energy – Utrera, Carretera A-376 km 2 – 1,289 €/l
- Plenergy – Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,289 €/l
- Plenergy – Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,289 €/l
- Gasolinera Utrera – Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,319 €/l
- Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla s/n – 1,319 €/l
- Petroprix – Sevilla, Calle Metalurgia s/n – 1,327 €/l
- Plenergy – Sevilla, Calle Metalurgia s/n – 1,327 €/l
- Ronda Norte – Sevilla, SE-30 Nudo Calonge – 1,337 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Sevilla, Ronda del Tamarguillo s/n – 1,479 €/l
- Shell – Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n – 1,519 €/l
- Galp – Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,559 €/l
- Galp – Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,559 €/l
- Shell – San José de la Rinconada, Carretera SE-8005 km 10 – 1,559 €/l
- Galp – Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,569 €/l
- Shell – Sevilla, N-IV km 531,75 – 1,574 €/l
- Shell – Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n – 1,584 €/l
- Shell – Gines, Avenida Europa, 2 – 1,589 €/l
- Nueva Calonge – Sevilla, Calle Metalurgia s/n – 1,589 €/l
Diésel
- E.S. Vistalegre – Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,579 €/l
- Petrouya – Utrera, Carretera Utrera-Sevilla km 1 – 1,579 €/l
- Family Energy – Utrera, Carretera A-376 km 2 – 1,579 €/l
- Plenergy – Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,579 €/l
- Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla s/n – 1,579 €/l
- Plenergy – Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,579 €/l
- Moeve – La Puebla del Río, Finca El Reboso s/n – 1,590 €/l
- Ballenoil – Dos Hermanas, N-IV km 552,4 – 1,599 €/l
- Ballenoil – Dos Hermanas, A-4 km 552,4 – 1,599 €/l
- Ballenoil – Sanlúcar la Mayor, Carretera A-472 km 0,2 – 1,599 €/l
Precio de la gasolina hoy 24 de abril en Málaga
En Málaga, estos son algunos de las gasolineras donde resulta más barato repostar:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Avenida Juan XXII s/n – 1,392 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Santo Tomás, Urb. La Leala – 1,399 €/l
- Petroprix – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Urbanización La Leala, 22 – 1,399 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Pacharán, 25 – 1,399 €/l
- Plenergy – Torremolinos, Calle Cañada de los Cardos s/n – 1,399 €/l
- Ballenoil – Torremolinos, Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1,399 €/l
- S.Coop. And. Virgen de la Oliva – Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,401 €/l
- Los Remedios-Picasat – Ronda, Carretera CA-9113 km 11 – 1,410 €/l
- Madesa-Benamaina – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Avenida Tívoli, 19 – 1,418 €/l
- Ballenoil – Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4 – 1,419 €/l
Gasolina 98
- M3 Petróleos – Benalmádena, Avenida Antonio Machado, 110 – 1,549 €/l
- Coloso – Málaga, Carretera Coín-Málaga km 89 – 1,555 €/l
- Coloso – Málaga, Carretera de Coín km 54 – 1,555 €/l
- Estación sin rótulo – Marbella, Calle Aluminio s/n – 1,569 €/l
- Shell – Málaga, Avenida Velázquez s/n – 1,589 €/l
- Agla – Cerralba, Carretera de Cerralba km 1 – 1,605 €/l
- La Trocha – Coín, Carretera Coín-Cártama km 1 – 1,609 €/l
- Shell – Torremolinos, Calle Cruz de la, 68 – 1,619 €/l
- E.S. El Valle – Cártama, Carretera Cártama pueblo-estación km 2,7 – 1,619 €/l
- Galp – Fuengirola, Parcela UE-3.11 Finca Valdelecrín s/n – 1,619 €/l
Diésel
- Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Santo Tomás, Urb. La Leala – 1,599 €/l
- Petroprix – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Urbanización La Leala, 22 – 1,599 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Pacharán, 25 – 1,599 €/l
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Avenida Juan XXII s/n – 1,609 €/l
- Plenergy – Torremolinos, Calle Cañada de los Cardos s/n – 1,629 €/l
- Ballenoil – Torremolinos, Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1,629 €/l
- S.Coop. And. Virgen de la Oliva – Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,633 €/l
- Madesa-Benamaina – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Avenida Tívoli, 19 – 1,648 €/l
- Petroprix – Málaga, Calle Licurgo, 2 – 1,649 €/l
- Petroprix – Málaga, Calle Bahía Blanca, 31 – 1,649 €/l
Precio de la gasolina hoy 24 de abril en Cádiz
Para aquellos que viven en Cádiz, estos son las gasolineras y estaciones de servicio donde es más barato repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Ballenoil – El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2 – 1,369 €/l
- Petroprix – El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,369 €/l
- Petroprix – Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,369 €/l
- GM Oil – El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,369 €/l
- Ballenoil – Río San Pedro, Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1,369 €/l
- Alcampo – Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,379 €/l
- Petrol & Go – El Puerto de Santa María, Calle Río Tajo, 2 – 1,379 €/l
- Plenergy – Villamartín, Avenida de Arcos, 60 – 1,379 €/l
- Ballenoil – Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,385 €/l
- Petroprix – Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,385 €/l
Gasolina 98
- Tamoil – Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H – 1,499 €/l
- Shell – La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,519 €/l
- Alcampo – Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,529 €/l
- Es Coloso – La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,535 €/l
- Shell – Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,539 €/l
- Shell – Jerez de la Frontera, Carretera del Calvario s/n – 1,569 €/l
- Shell – Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble s/n – 1,579 €/l
- Tarifa Oil – Tarifa, Calle Algeciras, 58 – 1,579 €/l
- Moeve – Chipiona, Carretera A-480 km 24,1 – 1,582 €/l
- BP – Cádiz, Calle Gibraltar esquina San Roque – 1,585 €/l
Diésel
- Alcampo – Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,595 €/l
- Ballenoil – San Fernando, Calle Ferrocarril, 34 – 1,599 €/l
- Ballenoil – San Fernando, Carretera N-IV km 680 – 1,599 €/l
- Ballenoil – San Fernando, Calle Remachadores, 2 – 1,599 €/l
- Petroprix – San Fernando, Calle Mecánicos, 10 – 1,599 €/l
- Ballenoil – San Fernando, Calle Ferrocarril, 1 – 1,599 €/l
- Petroprix – Campamento, Calle Real, 56 – 1,599 €/l
- Plenergy – La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1 – 1,599 €/l
- Plenergy – San Fernando, Calle Ferrocarril, s/n – 1,599 €/l
- Plenergy – San Fernando, Carretera Batería de la Ardila km s/n – 1,599 €/l
Precio de la gasolina hoy 24 de abril en Córdoba
En Córdoba, estos son algunos de las estaciones de servicio y gasolineras donde resulta más barato repostar:
Gasolina 95
- Ballenoil – Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,369 €/l
- Ballenoil – Córdoba, Avenida Libia, 34 – 1,369 €/l
- Ballenoil – Córdoba, Plaza de Colón, s/n – 1,369 €/l
- Ballenoil – Córdoba, Avenida Campo de la Verdad s/n – 1,369 €/l
- Petroprix – Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,369 €/l
- Plenergy – Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,369 €/l
- Plenergy – Córdoba, Polígono Carretera Palma del Río s/n – 1,369 €/l
- Plenergy – Córdoba, Avenida de la Torrecilla s/n – 1,369 €/l
- Petroprix – Córdoba, Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44 – 1,369 €/l
- Petroprix – Córdoba, Avenida Agrupación Córdoba, 25 – 1,369 €/l
Gasolina 98
- Enerplus – Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,489 €/l
- Mirasierra – Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,489 €/l
- Fueling – Lucena, Calle Ronda San Francisco s/n – 1,489 €/l
- Repsol – Alcolea, Carretera N-4 km 384,8 – 1,529 €/l
- Shell – Lucena, Carretera de Cabra, 31 – 1,549 €/l
- Shell – Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300 – 1,559 €/l
- El Carmen – Posadas, Avenida Andalucía s/n – 1,559 €/l
- Family Energy – Montilla, Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski), 140 – 1,589 €/l
- Q8 – Córdoba, Carretera a Trassierra km 0 – 1,589 €/l
- Cepsa – Córdoba, Avenida del Brillante, 4 – 1,591 €/l
Diésel
- Ballenoil – Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,614 €/l
- Almazaras de la Subbética – Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,627 €/l
- Cepsa – La Rambla, Calle Carrera Baja, 6 – 1,635 €/l
- Ballenoil – Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores (Sector UI 3), 66 – 1,639 €/l
- Ballenoil – Lucena, Calle Ejido del Valle s/n – 1,649 €/l
- Plenergy – Lucena, Calle Concha Lago s/n – 1,649 €/l
- Plenergy – Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,649 €/l
- Enerplus – Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,659 €/l
- Plenergy – Priego de Córdoba, Avenida Granada, 15 – 1,659 €/l
- E.S. La Milana Agla – Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24 – 1,659 €/l
Precio de la gasolina hoy 24 de abril en Granada
Para quienes viven en Granada, estas son algunas de las estaciones más económicas hoy:
Gasolina 95
- Juncadiesel – Albolote, Calle Baza, 328 – 1,389 €/l
- Alcampo – Motril, Avenida Salobreña s/n – 1,399 €/l
- Lerfu – Albolote, Polígono Juncaril, Calle Motril parcela 238 – 1,399 €/l
- Minioil – Albolote, Calle Motril parcela 243 – 1,399 €/l
- Petroprix – Motril, Carretera Almería-Motril km 107 – 1,399 €/l
- Sur-Oil – Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix s/n – 1,409 €/l
- Tiburonoil – Albolote, Calle Loja s/n – 1,409 €/l
- GM Oil – Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,409 €/l
- Alcampo – Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,425 €/l
- Ballenoil – Granada, Camino de Ronda, 117 – 1,425 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Motril, Avenida Salobreña s/n – 1,519 €/l
- AM97 Plus – Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4 – 1,539 €/l
- A. Aguaza – Cúllar, Carretera N-342 km 156 – 1,579 €/l
- Shell – Churriana de la Vega, Carretera Nueva Las Gabias km 2,9 – 1,579 €/l
- Fueling – Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4 – 1,579 €/l
- Alcampo – Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,595 €/l
- ASC Carburantes – Atarfe, Carretera N-432 km 429 – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Atarfe, Carretera N-432 km 429 – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Armilla, Carretera de Armilla km 7 – 1,599 €/l
- Tamoil – Granada, Avenida Andalucía s/n – 1,599 €/l
Diésel
- Alcampo – Motril, Avenida Salobreña s/n – 1,549 €/l
- Petroprix – Motril, Carretera Almería-Motril km 107 – 1,599 €/l
- GM Oil – Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,599 €/l
- Petroprix – Huétor Tájar, Carretera Granada-Sevilla km 68 – 1,639 €/l
- Cosafra – Huétor Tájar, Carretera de Loja km 0,600 – 1,649 €/l
- Juncadiesel – Albolote, Calle Baza, 328 – 1,659 €/l
- Petroprix – Guadix, Avenida Valle del Fardes, 6 – 1,665 €/l
- Minioil – Cúllar Vega, Avenida Andalucía s/n – 1,669 €/l
- Energy Carburantes – Purchil, Carretera GR-3305 km 5,3 – 1,669 €/l
- Plenergy – Purchil, Carretera GR-3304 s/n – 1,669 €/l
El mapa de Geoportal con los precios de la gasolina
Ahora ya sabes cuáles son los precios de la gasolina en algunas de las principales ciudades andaluzas, pero si quieres hacer tu propia búsqueda detallada, nada como elegir la información que nos ofrece el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. En este portal puedes ver listados como el mostrado, pero también verás que te aparece un mapa con las gasolineras ubicadas. Puedes ver uno a modo de ejemplo que te dejamos con la zona de Sevilla.