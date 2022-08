El portavoz del PP-A en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha trasladado este lunes la disposición de su partido a tender la mano al PSOE-A para alcanzar «acuerdos» y ejercer una mayoría absoluta dialogante con el resto de grupos, si bien ha puesto en duda la «responsabilidad» del líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, para recoger el guante.

«Del PSOE-A me gustaría decir que espero que va a tomar el camino de la responsabilidad y del acuerdo, pero no tenemos muchas esperanzas», ha lamentado el portavoz popular, que considera que los socialistas han arrancado la XII legislatura instalados «en no ceder en nada».

Así, Espadas «está ante un dilema: escoger el camino de una oposición fácil, la del no a todo, la de brocha gorda, la de la descalificación de todo lo que haga el Gobierno, o escoger el camino de la oposición útil, de los consensos, acuerdos y cesiones», ha señalado Martín en una entrevista concedida a Europa Press.

El popular ha expresado la voluntad de su partido de «tender la mano y llegar a acuerdos» con el PSOE-A en esta nueva legislatura, aunque no ve claro que los socialistas se instalen realmente en la «responsabilidad».

En cualquier caso, ha dicho que el PP-A no va a «tirar la toalla, sino que va a tender la mano siempre e intentará llegar a acuerdos» con el grupo parlamentario socialista, «que también tiene que querer llegar a esos acuerdos».

El PSOE-A no pasa página

Asimismo, Martín ha criticado que el actual PSOE de Andalucía no ha logrado pasar página a su «etapa negra» de corrupción en la comunidad, ya que el hoy secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, fue consejero de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta condenados ambos en el caso ERE, el último de ellos a seis años de prisión.

«El PSOE de Juan Espadas, que era consejero de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán, no es un PSOE nuevo, sino de hace 20 años», ha recalcado Martín. El popular ha recordado también que el PSOE de España «es el de María Jesús Montero», que fue también «consejera de Griñán y Chaves» y hoy es vicesecretaria general del partido y ministra de Hacienda.

Por ello, según Martín, el PSOE en una formación «que no se ha reformado ni rehabilitado y no ha podido pasar página de esa etapa negra». «Es muy difícil esperar grandes cosas de un partido que funcionaba desde el sectarismo, el ninguneo a los demás o el pensamiento único», ha zanjado.