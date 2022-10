El PP-A se mofa de que el PSOE de los ERE pida explicaciones: «Tienen un elefante difícil de ocultar»

Toni Martín, portavoz del PP andaluz (PP-A), se ha mofado este miércoles de que el PSOE de los ERE, de Isofotón, de Faffe, de Fitonovo, y de un largo etcétera, pida explicaciones a los populares por lo que está sucediendo en Marbella, donde, recuerden, no hay ningún político del PP implicado y, sin embargo, los socialistas exigen a Juanma Moreno «explicaciones».

«El PSOE tiene un enorme elefante blanco dentro de su casa, el de la corrupción, el de líderes condenados por la Justicia, y no es fácil de ocultar», ha esgrimido Martín, que recuerda que, con ello, los socialistas «lo que están intentando es negar los hechos, en segundo lugar poner en duda a la Justicia, y ahora pretenden intentar manchar a los demás partidos con cuestiones que no son comparables».

«No todos somos iguales. Unos partidos hemos intentado cambiar Andalucía desde la honradez, y otro se dedicaron durante 40 años a expoliar», ha concluido al respecto Toni Martín.

Exigencias del PSOE

Cabe recordar que han sido ya prácticamente todos los altos cargos del PP los que han aprovechado la trama de Marbella para lanzar acusaciones a los populares, cuando no hay ni un solo político del PP implicado en esta trama. Si lo están, por ejemplo, los ex consejeros y ex asesores socialistas que han declarado en sede judicial que recibieron pagos y dádivas cuando trabajaban en el Ayuntamiento de Sevilla a cambio de conceder contratos a las empresas que daban esos regalos.

Pero, ¿qué ha pasado entonces en Marbella? Pues que la Audiencia Nacional (AN) ha procesado a Lars Gunnar Broberg, marido de la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en el marco de una supuesta red liderada por ciudadanos suecos que habrían exportado desde España grandes cantidades de estupefacientes hacia los países nórdicos, especialmente a Suecia. También achaca al hijastro de Ángeles Muñoz liderar parte de la organización y comprar datos restringidos a un policía local de Marbella. Sin embargo, no hay absolutamente ni una sola mención a la actual alcaldesa marbellí.

Sea como fuere, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón requiere a Lars Gunnar que preste una fianza de 25 millones de euros para asegurar las responsabilidades que pudieran surgir de esta causa, advirtiéndole de que si no lo hace en plazo ordenará el embargo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir esa cantidad.