El PP andaluz sitúa en el «despacho» de Montero el «nido de corrupción» del PSOE y del Gobierno

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha apuntado al «despacho» de la vicepresidenta, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, como foco de la trama corrupta que asfixia al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. «Es el nido y eje conductor de toda esa corrupción», ha subrayado el popular.

«Hoy un juez dice que esa reunión, la de Aldama con el jefe de gabinete de la señora Montero, se produjo, y que como consecuencia de la misma, su deuda con Hacienda se aplazó. Por lo tanto, de las tres cosas que dijo Aldama, sólo queda una por demostrar: que se guardó un sobre con 25.000 euros en el bolsillo. Eso es lo único que queda por demostrar», ha señalado Martín.

Las declaraciones de Martín aluden al auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que señala que Hacienda aplazó una deuda de una de las empresas de Víctor de Aldama tras reunirse éste con el jefe de gabinete de la ministra, Carlos Moreno. El presunto comisionista del caso Koldo logró que le aplazaran una deuda tributaria de 550.000 euros, según revela El Confidencial.

Aldama ya afirmó ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que Moreno cobró 25.000 euros en un sobre que le entregó Koldo en mano en un bar cercano al Ministerio de Hacienda. «Hay wasaps en mi terminal, que mi abogado ha pedido, en los que se puede demostrar que este señor hizo gestiones para una empresa mía», declaró.

En noviembre de 2024, la ministra Montero puso «la mano en el fuego» por el entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ahora en prisión, y por su jefe de gabinete. Este miércoles lo ha vuelto a hacer durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados.

A este respecto, la consejera portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha recalcado que «las manos y la credibilidad de la señora Montero están achicharradas».

La consejera considera «muy grave» este nuevo episodio del caso Koldo: «Ya no son sospechas ni son informes de la UCO. Hay un juez del Tribunal Supremo que está diciendo que sí, que hubo una serie de gestiones del señor Aldama y que han dado su fruto ante Hacienda», ha apuntado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno andaluz.

«Es curioso que la señora Montero no se enterara de lo que estuviera haciendo su jefe de gabinete justo en el despacho de al lado. Es curioso que tengamos una candidata del Partido Socialista en Andalucía que no se enteraba de lo que ocurría con [José Luis] Ábalos o con su jefe de gabinete. Pero cada uno sabrá cuál es su problema y cómo solucionarlo», ha rematado.