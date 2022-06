Un policía versiona a Kichi la canción “soy una taza, una tetera” en el Pleno y ya es un fenómeno viral

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz de este viernes ha sido, cuanto menos, diferente. Durante el turno de intervenciones de la ciudadanía que se reserva al final de los plenos, el policía local y delegado sindical de CSIF en el Consistorio, José Benito Santos González, ha cogido el micrófono y, lejos de la habitual, ha cogido su teléfono móvil y ha puesto una canción de Cantajuegos que él mismo ha versionado cantando para el alcalde, José María González ‘Kichi’. Aunque con la situación cuesta trabajo centrarse en el fondo y no en la forma, el objetivo de Santos González era acusar al alcalde de abandonar a los empleados públicos.

Con la música de «Soy un taza, una tetera…», Benito Santos ha acusado a Kichi del maltrato hacia los funcionarios municipales en particular y hacia la ciudadanía en general. «Soy un alcalde, jefe de este Ayuntamiento y población», comienza la canción, que acusa a Kichi de ser «grandilocuente», entre otras cosas. «Grandilocuente, me dicen voces, y yo asiento con devoción: chu, chu», dice la canción.

«Alcalde, aparte de los ciudadanos de Cádiz, también tiene 1.000 empleados públicos que le sacan las castañas del fuego. Y al señor secretario, que está ausente, este sindicato le puede prestar unos bolígrafos para que empiece a firmar ya», ha sentenciado tras cantar la canción, momento en el que ha desplegado una gran pancarta con varias reivindicaciones, como la «equiparación salarial», un «acuerdo regulador justo y equitativo» o «premios por servicio a la administración».

Como no podía ser de otra manera, el vídeo se ha viralizando en redes sociales, cuyos usuarios, lógicamente, no han pasado por alto las formas de este policía para hacerse notar frente a un ‘Kichi’ que miraba atónito el espectáculo. Su cara, desde luego, era un poema mientras Benito Santos entonaba su particular «Soy una taza, una tetera».