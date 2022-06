Planas reivindica en Almería los datos del paro frente a los que crean «ambiente de desconfianza»

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha sido el primero de los ministros en viajar hasta Andalucía para dar apoyo a la candidatura socialista de Juan Espadas. El cordobés, uno de los perfiles más políticos y a la vez desconocido del Ejecutivo, ha señalado este jueves en Almería el papel «fundamental» que el sector agroalimentario tiene en la mejora de los datos de empleo, tras la reducción del paro en 99.512 personas durante el pasado mes de mayo, según los datos del INE. Planas reivindica «perseverar en ese progreso» que es «totalmente necesario» frente a los que quieren crear un «ambiente de desconfianza» o «sombrío».

En este sentido, ha afirmado el titular de Agricultura, es necesario afrontar un «momento de esfuerzo colectivo y de unión» para «sacar adelante en una situación muy difícil de post pandemia» al país, cuya economía también se ve afectada por la invasión rusa a Ucrania, según ha observado. Ese es el nuevo mantra del Gobierno para no reconocer que sus recetas económicas no están sirviendo para no dejar a nadie atrás, como había prometido el gabinete de Sánchez. «Yo creo que este es un momento muy particular y por eso yo creo que esos datos de esta mañana nos llevan sin duda a la ilusión, a la esperanza, sobre todo de quienes han obtenido empleo», ha manifestado.

El ministro ha sacado pecho de los datos que se han conocido este jueves por la mañana alardeando de que «estamos con cifras inferiores a las de finales del año 2008, con el comienzo de la anterior crisis». Una situación, asegura, «que nos debe llamar a la confianza». Luis Planas asegura que la subida de la afiliación a la Seguridad Social, con un total de 20.232.723 cotizantes al cierre de mayo, bajando por primera vez de los tres millones de parados, es una una cifra «absolutamente récord en la historia de nuestro país» donde, según ha observado, el desempleo «ha descendido en todos los sectores, incluido el sector agrario, de forma muy significativa».

Aunque la agenda de Luis Planas en Almería era institucional, en El Ejido, varios cargos socialistas -entre las cuales la candidata María José Carrión- le han acompañado durante su estancia. En este municipio, donde ganó Vox hace cuatro años, Planas ha visitado la Estación Experimental ‘Las Palmerillas’, de la Fundación Cajamar, antes de atender a los medios de comunicación allí presentes.