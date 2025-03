Only YOU Hotels trae a Sevilla su exitoso brunch para los fines de semana con música en vivo y cócteles

Only YOU, el exclusivo hotel de Sevilla ubicado en el corazón del barrio de Nervión, presenta su Weekend Brunch, una experiencia gastronómica que redefine el concepto entre el desayuno y la comida durante los fines de semana en la capital andaluza.

Esta nueva propuesta llega a la ciudad hispalense motivada por el éxito de este formato en otros hoteles de la marca como los dos situados en Madrid. Disponible todos los sábados y domingos de 13:00 a 16:00 horas en su restaurante Trotamundos, este brunch es el plan perfecto para los amantes de la buena mesa en un ambiente divertido.

El brunch de Trotamundos cuenta con una selección de aperitivos entre los que se incluyen una variedad de panes artesanos –focaccia, cristal y masa madre–, un brioche de salmón con aguacate y salsa tártara, un original nigiri crujiente de steak tartar con huevas tobiko, un trío de untables (mantequilla, muhammara y queso crema con hierbas frescas), un panipuri relleno de ensaladilla de ventresca de atún y un minipintxo de tortilla al whisky.

A continuación, los comensales podrán elegir un plato principal, con opciones que fusionan tradición y vanguardia: huevos benedictinos a la andaluza (servidos sobre pan English muffin con chicharrón de Cádiz y una cremosa salsa holandesa con pimentón de la Vera), mollete de Benaoján (con jamón ibérico y AOVE), aguacate a la llama (acompañado de fideos de arroz crujientes, shichimi togarashi y mayonesa de chile rojo), sándwich cubano de presa (elaborado con presa ibérica a baja temperatura, queso havarti y pepino encurtido agridulce), hamburguesa de retinto andaluz (con carne de retinto, tomate seco en aceite de oliva, lechuga romana y cebolla tostada), brioche XL de gambones picosos en tempura picante (que se combinan con un salteado de col china, setas y alioli de chile rojo), ensalada de col kale y quinoa (con calabaza asada, nueces, requesón casero y cebolla crujiente) o katsu sando de pollo (corte de pan brioche tostado al grill con pechuga de pollo empanada, ensalada de col y salsa tonkatsu).

Para poner un final dulce a la experiencia, los postres incluyen opciones como leche con galletas (una delicada espuma de leche con vainilla, sirope de chocolate negro y helado de galleta María), tarta de queso cremosa o una ensalada de frutas para quienes prefieran un final más ligero. Además, los más golosos podrán optar por la selección de dulces de Manu Jara, el dulcero más conocido de Sevilla, que tiene en el mismo hotel uno de sus establecimientos más emblemáticos.

Este brunch ha sido diseñado por el chef ejecutivo de Trotamundos, Roberto Peréz, y tiene un precio de 38 euros por persona: incluye café, agua, zumo y un cóctel de autor creado por el head bartender del hotel, Javi Pérez, para maridar con el brunch.

Para quienes deseen prolongar la experiencia, el afterbrunch ofrece una cuidada selección de cócteles, música en vivo y un ambiente perfecto para disfrutar del tardeo sevillano. Con este nuevo brunch, Only YOU Hotel Sevilla sigue consolidándose como un referente en la oferta gastronómica y de ocio de la ciudad, ofreciendo experiencias únicas con las que crear recuerdos inolvidables.

Perteneciente a Palladium Hotel Group, Only YOU Hotels se posiciona como un referente innovador en el sector urbano a través de un concepto de hoteles que aúna el servicio propio de un hotel boutique con las últimas tendencias de espacios lifestyle de las grandes ciudades cosmopolitas. El propósito de la marca es situar al cliente en el centro de la experiencia, ofreciéndole una estancia memorable y personalizada, adaptada al estilo de cada viajero. Only YOU Hotels cuenta en la actualidad con cinco hoteles en las principales capitales españolas (Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia) y ampliará su presencia de marca próximamente en otros destinos nacionales e internacionales.