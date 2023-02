Muguruza culpa a los que mataron a Lorca de «llenar de sangre Andalucía», donde ETA cometió 11 atentados

El proetarra Fermín Muguruza celebraba este viernes un acto en el que firmaba libros y discos a las 50 personas que se acercaron hasta la librería La Fuga, en Sevilla. Ahí, ha dejado frases tan miserables como: «Esta gente [la «ultraderecha»] resulta que mató a García Lorca y dejó todo lleno de sangre Andalucía», después de los 11 atentados de la banda terrorista ETA que homenajea en sus canciones y libros o los aproximadamente 140 andaluces que perdieron la vida por los atentados etarras.

A continuación, reproducimos textualmente algunas de estas miserables frases de Muguruza en un acto de presentación en el que se negó a firmar unas hojas entregadas por OKDIARIO Andalucía con los nombres de las casi 1.000 víctimas de ETA: «Resulta que esta semana la ultraderecha se ha empeñado en marcar la agenda mediática de lo que tiene que pasar en cada lugar. Y aquí en Sevilla han empezado a meter bastante caña, aunque estoy bastante acostumbrado a este tipo de cosas».

«Una vez hice un chiste sobre el tema de Disney. Dije que me habían invitado a hacer otra película pero que tenía que pedir perdón porque en Ainhoa, precisamente, pues soy un personaje de cómic junto con mi hermano y digo: ‘Puto Disney’. Ellos son realmente el enemigo, que están inyectando capitalismo a los niños desde la infancia. Entonces hubo uno que me contestó: ‘¡Viva Disney y viva España!’. Y, entonces, bueno, de los mismos creadores de ‘¡Viva Disney y viva España!’ viene ahora ‘¡Gora ETA, Goya ETA!’. No sé si habéis visto esto. Les ha salido de la hostia», dijo arropado por los suyos.

«Entonces, hay que tomárselo a veces con humor. Engaña mucho lo que es el ruido mediático. Esta gente, que está reivindicando que unos músicos digan que vuelva el 36 y tal, entonces, a mí no me importaría que cantaran mierda pero, si tenemos a Pablo Hasél en la cárcel y tenemos a Valtònyc… Pues obviamente me molesta mucho que esta gente cante este tipo de cosas. Pero si esta gente resulta que mató a García Lorca y dejó todo lleno de sangre Andalucía, de gente del pueblo, que diga de repente que yo no soy bienvenido a Sevilla, pues digo, pues a ver qué pasa en La Fuga (la librería donde se celebra el acto) y, joder, pues sí que hay peña… por eso quería decir: Eskerrik Asko Sevilla, Eskerrik Asko Andalucía», prosiguió.

«La idea es transmitir la memoria historia a través de un nombre. Para que nunca olvidemos que nosotros también fuimos migrantes, migrantes políticos, y que al fin y al cabo, hubo gente que nos acogió, hubo gente que nos recogió, y eso es algo que tenemos que ir transmitiendo de generación en generación. Quiero acabar con una frase que pongo en boca de mi hermano Íñigo, que fuimos y seguimos siendo muy seguidores de Salvador Allende, y Salvador Allende dijo que no hay revolución sin canciones» afirmó.

«Es muy emocionante saber que hay tanta peña que responde y me gustaría decir que en Sevilla la Antifa manda», concluyó.