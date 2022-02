El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha optado esta tarde por mantenerse al margen del enfrentamiento abierto entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la dirección nacional del PP. El líder de la Junta ha recalcado que sus esfuerzos se centran única y exclusivamente en Andalucía y en los andaluces.

En declaraciones a los medios en el acto de inauguración de un centro de salud en El Puerto de Santa María (Cádiz), Moreno ha manifestado sentirse «muy feliz» por desempeñar «hoy por hoy» una labor que le «apasiona», que no es otra que «trabajar por Andalucía».

«No me interesa nada que no sea Andalucía ni ningún ruido. No me interesa nada que sea ajeno a mi tierra. Todo lo demás no me importa», ha insistido el jefe del Ejecutivo autonómico.

La crisis en el partido y las acusaciones recíprocas entre Sol y Génova responden al presunto espionaje del PP a Ayuso y a un supuesto trato de favor de la presidenta madrileña a su hermano en la adjudicación de un contrato público. Al respecto, el presidente del PP de Galicia y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de «inaudito» e «imperdonable» si finalmente se demuestra que el PP encargó espiar a Ayuso.

Nieto defiende «las siglas»

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, también se ha pronunciado al respecto de la polémica en el seno del PP, ofreciendo como receta ante situaciones difíciles «defender las siglas y el proyecto con lealtad».

Llevo casi 30 años militando en @pp_cordoba y he tenido momentos buenos y malos, fáciles y difíciles… pero siempre he sabido que la clave es defender las siglas y el proyecto con lealtad sobre el interés particular y seguiré haciéndolo, como hacen @pablocasado_ y @JuanMa_Moreno — José Antonio Nieto (@ja_nietob) February 17, 2022

Por medio de una publicación en su cuenta personal en redes sociales, Nieto ha abogado por estos ingredientes para afrontar la crisis pública desatada entre la presidenta de Madrid y la dirección de su partido.

El portavoz parlamentario ha contrapuesto las siglas y el proyecto «sobre el interés particular», al tiempo que ha proclamado que «seguiré haciéndolo», unos atributos de los que ha hecho partícipes tanto al presidente de su partido, Pablo Casado, como al presidente de la Junta y del PP en la comunidad, Juanma Moreno.

Nieto ha invocado sus casi tres décadas de militancia para poner de manifiesto que la «clave» ha sido siempre la misma: «Defender las siglas y el proyecto con lealtad sobre el interés particular».