El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este viernes que su intención es agotar la legislatura y «aguantar» al frente del Ejecutivo autonómico «hasta otoño», aunque ha advertido de que «el objetivo de la oposición -PSOE-A, Unidas Podemos y Vox- es el adelanto electoral en Andalucía y si siguen así, lo conseguirán».

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, el presidente andaluz ha recalcado que si el Parlamento andaluz se convierte en un «elemento de hostilidad permanente al Gobierno», no le quedará «más remedio que convocar elecciones y no hacer perder el tiempo a los andaluces». De momento, las encuestas vaticinan una victoria holgada del PP-A.

El líder de la Junta ha lamentado que PSOE-A, Unidas Podemos y Vox ya hayan arrancado sus respectivas campañas: «Tienen un objetivo, que es derribar al Gobierno y forzar un adelanto electoral. Y si siguen así, lo conseguirán, porque yo no puedo estar con un Parlamento que lejos de estar buscando soluciones a los muchos problemas que tenemos en Andalucía, esté obsesionando con el resultado de las elecciones, con cuándo me vienen mejor a mí o con la calculadora electoral todo el día».

PSOE, VOX y Podemos recurren a la pinza para intentar desgastar al Gobierno andaluz. Ya están en campaña. Quieren que se adelanten las elecciones y si bloquean el Parlamento, no nos quedará más remedio. Me apena que utilicen la pandemia como arma arrojadiza. pic.twitter.com/mRpHZg8vsO — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 28, 2022

Moreno buscará gobernar en solitario

Moreno ha insistido en que quiere esperar para convocar las elecciones porque su deseo es culminar la legislatura, lo que sería dar un muy «buen mensaje al ciudadano de confianza y de estabilidad». «Yo voy a intentar aguantar, pero no voy a ser ingenuo y si no tengo mayoría parlamentaria para seguir gobernando, no voy a hacer perder un minuto a los andaluces», ha recalcado, subrayando que «aguantar» supone «ir hasta otoño».

El líder andaluz ha asegurado que, de hecho, no ha pensado en «ninguna fecha» de las elecciones y que él va «como el ‘Cholo’, partido a partido», con agenda para los próximos meses. «Voy a ir paso a paso», ha apuntado el presidente, quien ha añadido que ahora un objetivo es que el Consejo de Gobierno de la próxima semana apruebe un plan de refuerzo en la atención primaria.

«Aquí quien decide las elecciones formalmente soy yo, pero quien condiciona las elecciones va a ser el Parlamento si se dedica a tumbarlo todo», ha sentenciado.

Asimismo, el presidente ha señalado que su aspiración y gran objetivo en las elecciones autonómicas es lograr una amplia mayoría para «gobernar en solitario», algo que es «posible y no es una quimera ni un sueño irreal». Tras defender que el gobierno de coalición con Ciudadanos (Cs) en esta legislatura ha sido «positivo», Moreno ha señalado que va a intentar en la medida de sus posibilidades «gobernar en solitario» en la próxima legislatura.

De hecho, se ha mostrado convencido de que hay una parte incluso del centro izquierda que en el fondo desea que haya un «gobierno para todos y sin tantas aristas, polarización o enfrentamiento».

Sobre la posibilidad de que tuviera que contar con Vox para gobernar en vista de lo que arrojan las encuestas, Juanma Moreno ha manifestado que con dicho partido se ha entendido en los primeros años de la legislatura en asuntos en los que se han podido poner de acuerdo, pero en los últimos meses esa formación se ha situado en una posición de intentar «reventar la legislatura» y forzar elecciones.

«Yo aspiro en estar elecciones intentar tener una mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario y tener un gobierno monolocor que me permita no estar como estoy ahora, atrapado, limitado y condicionado por una mayoría parlamentaria que no tengo, y así es muy difícil gestionar los intereses públicos de una manera rápida y eficaz».

Moreno ha insistido en que no ve viable una mayoría absoluta en Andalucía, pero sí sacar un resultado cercano a esa mayoría absoluta, que ya te da una legitimidad «moral, social y de respaldo», y ha reconocido que le gustaría tener un escenario como el de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, donde el PP se quedó muy cerca de la mayoría absoluta.

Preguntado sobre si cree que sería posible una «gran coalición» en Andalucía entre PP y PSOE, ha señalado que la parece «difícil» porque el PSOE-A no ha estado nunca por la labor y fue incapaz de

abstenerse en los presupuestos de la comunidad para 2022. A su juicio, no hay aún una madurez cultural en las bases de ambos partidos para llegar a grandes acuerdos entre PP y PSOE.

El presidente de la Junta ha llegado a reconocer que él sí «conectaba» con el PSOE de Felipe González y que llegó a asistir a alguno de sus mítines, pero ahora el PSOE clásico se ha sustituido por el «sanchismo, que es el concepto de una «figura personal» y el PSOE-A, que siempre ha sido muy autónomo, se ha convertido en una «delegación del sanchismo» con la que es «difícil entenderse», ha concluido.