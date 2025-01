Melilla clama contra el «oscurantismo» de Sánchez al ocultar los movimientos en la frontera con Marruecos

Melilla ha condenado este miércoles la «tomadura de pelo» que supone que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya informado sobre la primera expedición comercial que se ha registrado desde la ciudad autónoma española hasta Marruecos. En este sentido, desde el Ejecutivo melillense critican la opacidad del Gobierno respecto a la reapertura de la aduana comercial, cerrada desde el giro de Sánchez sobre la posición de España con el Sáhara Occidental.

En rueda de prensa, el vicepresidente primero, Miguel Marín, ha dicho que «es inconcebible» que la delegada del Gobierno en Melilla no dé explicaciones al conjunto de los melillenses tras los movimientos registrados este miércoles, con la primera exportación desde el cierre aduanero de agosto de 2018, desde la ciudad hacia el reino magrebí, según han comunicado fuentes empresariales.

Miguel Marín ha señalado que «es fundamental» que la representante del Ejecutivo Central en la ciudad informe al Gobierno local y a los empresarios «sobre los detalles de las negociaciones con el país vecino». Marín ha calificado también de «inadmisible» que Marruecos «no respete el régimen de viajeros» desde Melilla hacia este país, como sí ocurre desde el reino alauí hacia la ciudad española. Ha exigido que «si se abre la aduana comercial, sea en los mismos términos que antes del 1 de agosto de 2018».

En este sentido, el vicepresidente ha aprovechado «la actual situación de oscurantismo e incertidumbre para exigir que se aclare el régimen de viajeros». Ha planteado la necesidad de que «el tránsito de mercancías en régimen de viajeros se realice en igualdad de condiciones».

Marín se ha preguntado «¿cómo es que desde Marruecos a Melilla el régimen de viajeros permite la entrada de mercancía y desde Melilla a Marruecos no puede pasar absolutamente nada?».

Vox

El líder provincial de Vox y portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea, José Miguel Tasende, ha exigido este miércoles a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, que defienda los intereses de España frente al pacto marroquí de reapertura de la aduana comercial y que explique los términos de ese acuerdo. «Usted tiene que decidir si apoya los intereses de Melilla y sus empresarios o los de las autoridades marroquíes», ha dicho.

«De Melilla para Marruecos no, de Marruecos para Melilla, sí. Es la forma de proceder del mal vecino que tenemos», ha añadido. Para Tasende, «creer que paso a paso se conseguirán objetivos con Marruecos es un error. Un país democrático como España no puede plegarse a los caprichos de los autócratas. Si no le paramos los pies a los marroquíes, jugarán con Melilla como si fuéramos su juguete».

Por su parte, Somos Melilla también ha trasladado su profunda preocupación ante la confusión generada en torno a la reapertura de la aduana comercial entre España y Marruecos, «un asunto de vital importancia para la economía y el futuro de la ciudad».