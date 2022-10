Melilla acusa a la ex ministra socialista Trujillo de contribuir a «la propaganda anexionista marroquí»

El Gobierno de Melilla ha expresado «su total rechazo» a las últimas declaraciones de la ex ministra socialista María Antonia Trujillo, en las que insistía en la «devolución» de Ceuta y Melilla a Marruecos, ya que la reivindicación del país vecino sobre ambos territorios está «plenamente justificada». El Ejecutivo melillense, formado por PSOE, CPM y Grupo Mixto, ha anunciado que en adelante no valorará las palabras «de alguien que ya no pertenece a la vida política española y utiliza su influencia únicamente para contribuir a la propaganda anexionista marroquí en las ciudades de Ceuta y Melilla».

Para el presidente de Melilla, Eduardo de Castro (Grupo Mixto), «Trujillo ha pasado de ministra a activista y ahora se dedica a hacer de lobby del gobierno marroquí por intereses personales», en alusión a las últimas declaraciones en las que cuestionaba la libertad de expresión en España y la integridad de las dos ciudades autónomas.

«La ex ministra es la única española que cuestiona la falta de libertad de nuestro país y la españolidad de Ceuta y Melilla. A partir de ahora contestaremos con silencio. El Gobierno de Melilla tiene asuntos mucho más importantes que responder a provocaciones de personas anónimas cuyo objetivo es saciar los deseos territoriales imposibles de Marruecos», ha añadido De Castro.

La primera autoridad melillense ha afirmado que «el debate sobre la españolidad de Ceuta y Melilla y la aspiración geográfica de Marruecos es un recurso utilizado frecuentemente por el reino alauita para desviar la atención de otros asuntos de mayor calado», en alusión a las últimas noticias de alcance internacional: la cooperación marroquí con Rusia en materia nuclear y la compra de arsenal militar a China y Estados Unidos.

Sobre este asunto, el presidente no ha querido pronunciarse: «Son temas que no entran en la agenda del Gobierno de Melilla. En la ciudad, el Gobierno seguirá trabajando como hasta ahora, dando prioridad a los melillenses sin entrar en el juego de mentiras y propaganda de Marruecos y sus acólitos», ha zanjado De Castro.

La ex ministra María Antonia Trujillo fue declarada persona non grata en el Pleno de la Asamblea de Melilla celebrado el pasado 9 de septiembre, después de que cuestionara la soberanía de Ceuta y Melilla en una conferencia impartida en la Universidad de Tetuán. En su alocución, Trujillo afirmó que ambas ciudades eran una «afrenta a la integridad territorial de Marruecos» y las calificó de «vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de Marruecos», así como en las «buenas relaciones entre los dos países -España y Marruecos-«, lo que motivó la firma por unanimidad de una declaración institucional de rechazo por parte de todos los miembros de la Asamblea.

Posteriormente, Trujillo restó valor a esta decisión en el periódico marroquí Rue20: «Eso es una tontería, cosas de políticos que se pelean por obtener votos. También declararon personas no gratas en su día a Manuel Fraga en Melilla y a Santiago Abascal. En esa división no juego. A mí me gusta el debate científico, la razón y no la ruindad».