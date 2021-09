La Junta de Andalucía no se fía del nuevo PSOE-A de Juan Espadas ni de sus presuntas buenas intenciones. El vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos (Cs) en la comunidad, Juan Marín, ha vaticinado este martes que el socialista no remará a favor en los próximos Presupuestos autonómicos.

A pesar de que el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Elías Bendodo (PP), ha confirmado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se reunirá «en los próximos días» con el líder socialista, Marín ha advertido a crédulos: Espadas no apoyará «ni muerto» un Presupuesto presentado por PP y Cs.

Por su parte, el portavoz del PSOE-A en la comisión de Presidencia del Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha urgido este martes al Gobierno andaluz a aclarar si Moreno va a recibir a Espadas, atendiendo así a la solicitud de reunión que, por carta, trasladó el líder socialista el pasado sábado al presidente de la Junta para estudiar un posible apoyo del PSOE-A a las cuentas autonómicas del año que viene.

Al hilo de esta solicitud de reunión de Espadas a Moreno, Bendodo ha subrayado que «el presidente de la Junta tiene la vocación de reunirse con todo el mundo, hablar con todo el mundo y consensuar con todo el mundo», y el «ejemplo perfecto» de ello es que recibió a Espadas prácticamente «a la semana» de haber sido elegido como candidato socialista a la Junta, el pasado mes de junio.

En esa línea, Bendodo ha señalado que Moreno «va a recibir» al secretario general del PSOE-A, y también «a los portavoces de los distintos grupos que quieran hablar del Presupuesto o de cualquier cuestión». No obstante, el consejero portavoz ha apostillado que los socialistas «no son unos recién llegados» a la política andaluza y, de hecho, Juan Espadas fue consejero en anteriores gobiernos socialistas, de forma que «sabe de qué va esto, y que el debate de Presupuestos no es en una mesa de diálogo, sino en sede parlamentaria».

Además, Bendodo ha dicho que no entiende las «bullas» de Mario Jiménez para que Moreno reciba a Espadas cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «tardó 881 días en recibir al presidente de la Junta» tras la investidura de este último. El consejero portavoz ha remarcado que el también líder del PP-A no va a tardar ese tiempo en recibir al dirigente socialista y recibirá a Espadas «y a los demás portavoces en los próximos días, en cuanto la agenda lo permita».

La prórroga no es «mala opción»

Por su parte, Juan Marín, ha comentado que, aunque la elaboración del Presupuesto de 2022 «sigue su ritmo natural», él reitera su idea de que una «prórroga» de los vigentes de 2021 «no es una mala opción», aunque «no es la opción ni el objetivo de este Gobierno», que «pretende tener unas cuentas públicas para 2022», según ha querido dejar claro.

Marín ha argumentado que «el PSOE de Espadas no va a aprobar ni muerto los Presupuestos que le presenten PP y Cs», de forma que, en su opinión, el líder socialista «va a hacer una puesta en escena desde aquí hasta el último minuto para decir que ‘no’ y, como mucho», en el PSOE-A «se pueden plantear una abstención por aquello de intentar ser útiles al conjunto de los andaluces tras estar tres años y medio desaparecidos».

En ese escenario, «la única alternativa», a juicio de Marín, para aprobar el Presupuesto de 2022 pasaría, «una vez más», por un apoyo de Vox, pero ese partido «está por las elecciones» anticipadas y «sólo le interesa» eso, y «para eso tiene que intentar que este Gobierno no funcione», según ha continuado el vicepresidente.

«Podemos hacernos trampas al solitario», pero «Espadas va a seguir las instrucciones de Pedro Sánchez», que son las de que los socialistas andaluces «no van a aprobar un Presupuesto en Andalucía de PP o Cs», ha augurado Marín antes de preguntarse si «somos nuevos en esta plaza».

En esa línea, el vicepresidente ha defendido que las cuentas públicas actuales de la Junta, «con 44.000 millones de euros de envolvente, y con la disposición de fondos que tenemos, encajan perfectamente en la llegada de los recursos que puedan venir», según ha opinado Marín, quien además ha puesto de relieve que «para desplegar» el Presupuesto de 2022 se cuenta realmente con «ocho-nueve meses», teniendo en cuenta que a finales de 2022 están previstas las elecciones autonómicas.

Presupuesto 2022

Además, Marín ha indicado que los Presupuestos del año que viene se están elaborando «en función de los datos y previsiones que tenemos, que no son exactas porque no nos las ha dado todavía el Ministerio» de Hacienda, más allá de que, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), «se avanzó un posible objetivo de déficit del 0,6% para las comunidades autónomas, un descenso importante en cuanto a los recursos de autofinanciada y la no aprobación de fondos Covid, entre otras muchas cuestiones».

Con todo, ha explicado que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, se reunirá a lo largo de este mes de septiembre «con los grupos parlamentarios para ver la disponibilidad o no de poder negociar la posible aprobación de las cuentas de 2022», y ahora mismo «estamos en la fase donde todas las consejerías elevamos el Presupuesto de 2022 a la Consejería de Hacienda», donde tienen así ya «todas las necesidades que tenemos para el próximo año».

«Otra cuestión es que esas necesidades se puedan cubrir o no, y que las fuerzas políticas» del Parlamento «estén dispuestas a negociar o no unas cuentas públicas, porque una cosa es el postureo y otra cuando haya que darle al botón del sí», al que «a algunos les da calambre y les tiembla el pulso», según ha abundado Marín.

Por su parte, el consejero portavoz, Elías Bendodo, ha reiterado que «el objetivo de todo el Gobierno (andaluz) es que haya un Presupuesto para 2022», y ha defendido que el Ejecutivo de PP-A y Cs «acuerda, dialoga, discute con todos y acepta propuestas de todos», a diferencia de lo que ocurría antes, cuando «el Presupuesto en Andalucía lo aprobaba el rodillo socialista», según ha denunciado.

«Ése es el cambio en Andalucía: es hablar, dialogar, pactar con todo el mundo», ha proclamado Bendodo antes de apostillar que, no obstante, «si no hay posibilidad de una mayoría parlamentaria» que permita aprobar las cuentas de 2022, está la fórmula «de la prórroga presupuestaria» que permitiría cubrir el periodo de tiempo que quede hasta las elecciones de 2022.

Al respecto, Bendodo ha vuelto a descartar un adelanto electoral y ha recomendado a los partidos «tranquilidad» y que «plieguen las pancartas», porque «todavía queda año y pico de legislatura», y «el reto es llegar al 27 de noviembre» de 2022, fecha de las próximas elecciones andaluzas, según ha zanjado.