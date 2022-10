José Manuel Soto: «He soñado que era mujer, lesbiana y muy promiscua… ¿tendría subvención?»

Al artista José Manuel Soto ha lanzado en sus redes sociales un comentario en el que critica la concesión de subvenciones en España. Según ironiza, esta noche habría soñado que era «mujer, lesbiana y muy promiscua», con lo que se «enrollaba con un montón de tías» de distintas culturas. «¿Creéis que me darían alguna subvención?».

Hoy he soñado q era mujer, lesbiana y muy promiscua. Me enrollaba con un montón de tías a la vez de distintas razas, lenguas, credos y culturas. La multiculturalidad sexual me ha parecido chulísima, me gustaría seguir investigando por ahí. Creéis q me darían alguna subvención? — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) October 8, 2022

Corbata

El artista José Manuel Soto se mofó en sus redes sociales sobre la idea de Pedro Sánchez de quitarnos las corbatas para ahorrar energía. A través de un comentario en redes sociales que se viralizó con fuerza, Soto aseguraba que «no he usado corbata jamás en verano y tampoco mucho en invierno, pero a partir de ahora la voy a llevar hasta en el gimnasio».

Este sábado, además, Soto ha seguido con la broma con otro aplaudido comentario, en esta ocasión acompañado de una divertida fotografía junto a varias corbatas: «Tengo un pase para echar el día en el Aguapark y no sé qué corbata ponerme…».

Heteropatriarcado

El artista sevillano José Manuel Soto volvía a poner patas arriba las redes sociales al posicionarse sobre la crisis del agua. El cantante ha criticado que el Gobierno lleve años destinando ayudas a «chiringuitos absurdos» y al «heteropatriarcado de los cojones» mientras, dice, descuida materias de mayor relevancia, como la hídrica.

«Llevamos años subvencionando chiringuitos absurdos y gastando dinerales con el lenguaje inclusivo y el heteropatriarcado de los cojones, pero nadie parece haberse ocupado del principal problema, que es que no vamos a tener agua ni para lavarnos, aunque eso habrá a quien le guste…», manifestaba Soto en sus redes sociales.