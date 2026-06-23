Interceptan a un conductor que circulaba en sentido contrario bajo los efectos del alcohol en Sevilla

El Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla ha procedido a la investigación del conductor de un turismo que circulaba por la autovía A-4. El susodicho recorrió más de 10 kilómetros en sentido contrario, por la calzada dirección Cádiz, desde la altura del kilómetro 534. El ahora investigado arrojó un resultado positivo en alcoholemia con tasas de 0,88 y 0,92 mg/l. Se enfrenta a un delito de conducción temeraria y un delito contra la seguridad del tráfico.

El dispositivo activado por la Central de Servicios de la Guardia Civil de Sevilla –teléfono 062– permitió interceptar al vehículo y ser alcanzado por los agentes en servicio, tras haber hecho caso omiso a las señales de detención. Tras ser sometido a la prueba de alcoholemia, el investigado arrojó unas tasas de 0,88 mg/l y 0,92 mg/l en aire aspirado. Por ello, el conductor fue puesto a disposición judicial junto con las diligencias correspondientemente instruidas.

Ahora, el investigado se enfrenta a graves consecuencias penales, ya que circular en sentido contrario en una autovía en las circunstancias que lo hizo constituye un delito de conducción temeraria tipificado en el artículo 380 del Código Penal. En este caso, conlleva penas de prisión de seis meses a dos años. La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas –recogida en el artículo 379– puede conllevar penas de tres a seis meses de prisión, trabajos en beneficio de la comunidad y la privación del derecho a conducir.

De 9 a 30 meses de prisión

Ahora el investigado ha pasado a disposición judicial junto con las diligencias instruidas de dicha investigación. Será ahí cuando se enfrente a una pena de prisión que oscila entre los 9 y los 30 meses. Además de las correspondientes sanciones económicas y la retirada de puntos de su carnet de conducir, el conductor se enfrenta a trabajos en beneficio de la comunidad y, muy seguramente, a la retirada de su carnet.

Es por ello muy importante recordar que conducir bajo los efectos del alcohol y realizar maniobras temerarias –como circular en sentido contrario en una autovía– suponen conductas de extrema gravedad que ponen en riesgo la vida de terceros. Además de las pertinentes sanciones económicas y personales.