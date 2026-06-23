Ni Maldivas ni Seychelles: el paraíso español donde Rosalía pasa el verano rodeada de viñedos

Mientras su carrera continúa desarrollándose a escala internacional y cada nuevo proyecto vuelve a situarla en el centro de la actualidad musical, Rosalía mantiene intacto el vínculo con el lugar donde comenzó todo.

Lejos de los grandes escenarios, de las alfombras rojas y del ritmo frenético que acompaña a una de las artistas españolas con mayor proyección internacional, la cantante encuentra un espacio de tranquilidad en Sant Esteve Sesrovires, el municipio barcelonés en el que nació y creció.

Ubicado en la comarca del Baix Llobregat, a unos 35 kilómetros de Barcelona, este municipio de alrededor de 8.000 habitantes conserva un marcado carácter rural pese a su proximidad con la capital catalana. Rodeado de viñedos, masías históricas y espacios naturales, Sant Esteve Sesrovires representa un paisaje muy distinto al de las grandes ciudades en las que Rosalía desarrolla buena parte de su actividad profesional.

Aunque su nombre está hoy ligado a giras internacionales, premios y colaboraciones con algunas de las mayores figuras de la industria musical, quienes conocen Sant Esteve Sesrovires recuerdan a Rosalía como una vecina más. En el municipio continúa estando presente el recuerdo de la joven que comenzó a formarse allí mucho antes de convertirse en un fenómeno global, una circunstancia que explica el fuerte vínculo emocional que mantiene con su localidad de origen.

Más allá de los premios y del éxito internacional, el municipio sigue siendo uno de los lugares donde la cantante puede alejarse del foco mediático. Allí encuentra un entorno que le permite recuperar la normalidad y mantener el contacto con sus raíces, una circunstancia especialmente valiosa para una figura cuya vida profesional transcurre bajo una constante atención pública.

¿Dónde empezó la historia de Rosalía?

Recorrer Sant Esteve Sesrovires supone también descubrir algunos de los espacios que marcaron los primeros años de Rosalía. Uno de ellos es la escuela pública La Roureda, donde cursó parte de su educación y donde quienes compartieron aquellos años con ella recuerdan a una alumna con una personalidad inquieta y una marcada inclinación por las disciplinas artísticas.

Sin embargo, una parte fundamental de su preparación tuvo lugar fuera de las aulas. Durante una década, entre los seis y los 16 años, la cantante recibió formación en danza en el gimnasio Top Line Sports bajo la dirección de Manoli Rodríguez. Allí perfeccionó la técnica del jazz moderno, una disciplina que contribuyó decisivamente al dominio corporal y a la precisión escénica que hoy caracterizan sus actuaciones.

Quienes han seguido su trayectoria destacan que buena parte de la fuerza visual de sus conciertos encuentra explicación en esos años de entrenamiento constante. Antes incluso de iniciar su carrera profesional, Rosalía acumuló miles de horas de ensayo que fueron construyendo una base técnica sólida, visible posteriormente en cada una de sus coreografías.

El flamenco también ocupó un lugar esencial durante aquella etapa formativa. Sus primeros pasos en este género tuvieron lugar en la antigua Entidad Cultural Flamenca del municipio, donde comenzó a interpretar un repertorio que, años después, transformaría incorporando influencias del pop, la música urbana y la electrónica.

Un municipio que mira al futuro

El creciente interés que despierta Rosalía ha situado también a Sant Esteve Sesrovires en el mapa para numerosos admiradores de la cantante. Muchos visitantes llegan con el deseo de conocer el entorno donde creció la artista y descubrir los lugares que marcaron sus primeros años, un fenómeno que el municipio observa como una oportunidad para dar a conocer su patrimonio.

En este contexto, el Ayuntamiento estudia distintas iniciativas orientadas a potenciar el turismo cultural vinculado a la localidad. Entre las propuestas que se han planteado figura la creación de una ruta que permita recorrer algunos de los espacios más representativos del municipio, incluyendo sus masías históricas, el jardín histórico declarado Bien Cultural de Interés Local y los extensos viñedos que caracterizan el paisaje de esta zona del Baix Llobregat.

El objetivo sería canalizar el creciente interés de visitantes nacionales e internacionales sin alterar la identidad de un municipio que ha sabido conservar su carácter. La intención pasa por poner en valor tanto el patrimonio arquitectónico como el entorno natural, convirtiendo la historia personal de Rosalía en un elemento más dentro de una oferta turística centrada en la cultura y el paisaje.

Mientras su carrera continúa evolucionando y nuevos proyectos mantienen su nombre entre los grandes referentes de la música contemporánea, Sant Esteve Sesrovires sigue ocupando un lugar destacado en su biografía. Allí permanecen los escenarios donde dio sus primeros pasos, las personas que fueron testigos de su formación y un entorno que conserva la tranquilidad que contrasta con la intensidad de una trayectoria internacional.

Para muchos vecinos, más allá de los récords y del reconocimiento mundial, Rosalía sigue siendo la joven que un día comenzó a perseguir su sueño entre viñedos, masías y calles de un pequeño municipio catalán.