Disney se entrega a la fiebre de TikTok: la casa del ratón permitirá usar sus historias en la creación de contenido de los fans

Puede que los fenómenos comerciales de La Odisea y Spider-Man: Brand New Day hayan devuelto cierta esperanza a la exhibición de superproducciones comerciales. No obstante, los estudios de Hollywood no son para nada ajenos al cambio de paradigma que se está produciendo en la creación de contenidos audiovisuales. Conquistar a la próxima generación de espectadores es el deber de toda major y, para bien o para mal, el público venidero está rompiendo con los cánones establecidos debido a la influencia de internet y en definitiva, de las redes sociales. Algo que explica a la perfección y condiciona en gran medida el acuerdo al que acaban de llegar hace escasas horas The Walt Disney Company y TikTok: los fans podrán crear contenido en la aplicación utilizando las escenas, películas y series más icónicas de la Casa del Ratón.

Esta asociación comenzará su nicho de prueba en los Estados Unidos y, según cuentan al otro lado del charco, después se trasladará a otros mercados. La idea es que la app de Disney Plus tenga una selección de contenido creado por los suscriptores que provenga directamente de la red social fundada por el empresario chino Zhang Yiming. Durante el estreno de dicha unión, los vídeos cortos de los usuarios participantes que se unan al programa estarán disponibles en los catálogos de ambas marcas. Lo que supone un abanico de posibilidades increíble, teniendo en cuenta la cantidad de propiedades intelectuales que posee Disney. Los creadores podrán usar fragmentos de sagas como Star Wars y Marvel y de producciones de Pixar.

Disney cree que «los mejores narradores son los fans»

Deadline ha sido uno de los primeros medios en publicar la noticia, con un acuerdo que se ha hecho oficial en la mañana de la presentación de los resultados del tercer trimestre de Disney.

Asad Ayaz, director de marketing y marca de The Walt Disney Company, expresó el entusiasmo vinculado a la nueva asociación:

«Los mejores narradores son, ante todo, fans. Esto siempre ha sido así en Disney y hoy, los fans celebran nuestras historias de formas totalmente nuevas. Esta colaboración crea un nuevo vínculo entre las historias que contamos y la creatividad que inspiran, brindando a los creadores un mayor espacio para compartir sus obras y al público más contenido por descubrir en Disney Plus cada día».

Por su parte, Dawn Yang, Directora Global de Entretenimiento de TikTok, también expresó su entusiasmo por una colaboración que une la pasión creativa de ambas marcas:

«Junto con Disney, llevamos la auténtica expresión creativa de la comunidad de TikTok a Disney Plus, invitando al público a experimentar la creatividad compartida que hace que el fandom sea tan poderoso».

No es la primera incursión de Disney en las nuevas tecnologías. Tras una inmersión millonaria en OpenAI y un acuerdo de licencia de tres años que permitiría a los fans generar videos cortos en Sora – el sistema de inteligencia artificial generador de vídeos–, la empresa de Sam Altman canceló dicha aplicación de imágenes en movimiento generativas.

Según TikTok, las películas y series son un tema recurrente en la red social

Tal y como cuentan los informes internos de TikTok, un promedio de 6,5 millones de publicaciones diarias de la aplicación tienen que ver con películas y series de televisión.

Además, una buena parte de los encuestados aseguró haber visto una película en el streaming o la televisión tras descubrir ese contenido de entretenimiento en TikTok.