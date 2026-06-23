Obradovic llega al Panathinaikos y los aficionados le reciben ¡con ‘El Porompompero’ de Manolo Escobar!

Zeljko Obradovic ha vuelto al Panathinaikos 14 años después y la afición le ha recibido por todo lo alto. El entrenador serbio ha firmado por tres temporadas a razón de 12 millones de euros, que le convierten en el entrenador mejor pagado del baloncesto europeo. La afición le ha recibido por todo lo alto, cantando El Porompompero de Manolo Escobar.

Después de caer con Valencia Basket en el playoff de la Euroliga y quedarse sin la Final Four en su casa, Dimitris Giannakopoulos, presidente del club, ha tirado la casa por la ventana para conseguir la ansiada copa. Este año tenían la oportunidad de oro jugando la Final Four en el OAKA y empezando 2-0 arriba en la serie, robándole el factor campo a Valencia. Pero los de Pedro Martínez remontaron y ganaron en el quinto.

Esto dejó muy tocado a Giannakopoulos, que, además, se perdió los tres últimos partidos de la serie por sanción. La gota que ha colmado el vaso ha sido la derrota en la final de la liga griega por 3-2 frente a Olympiacos. Después de eso, Panathinaikos decidió echar a Ergin Ataman y traer a Obradovic, que estaba libre después de dejar el Partizan a mitad de temporada.

UNBELIEVABLE SCENES at Telekom Center Athens ☘️ Words CAN’T even describe this day 🙌#paobcaktor pic.twitter.com/Q7xGpbCoNb — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 22, 2026

A su llegada al Oaka junto al presidente del club, la afición del equipo heleno empezó a cantar: «Obradovic, Porompom pón, poropo, porompom pero, peró, Poropo, porom pompero, peró, Poropo, porompom pon». Esta nueva etapa ha generado mucha ilusión dentro de los verdes después del batacazo de este año en la Euroliga y la derrota ante el eterno rival en la final de la liga griega. Panathinaikos va con todo este año en busca de su octava Euroliga después de la conquistada en 2024, y para ello ha traído al entrenador serbio.