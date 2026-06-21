El Panathinaikos hace oficial el regreso de Obradovic 14 años después

Panathinaikos apuesta por el regreso del legendario Zeljko Obradovic para volver a conquistar la Euroliga. El club griego ha hecho oficial este domingo el fichaje del entrenador serbio para las tres próximas temporadas. Obradovic ya dirigió a Panathinaikos entre 1999 y 2012, una época de aplastante dominio del equipo ateniense en la que conquistó cinco Euroligas, 11 Ligas y siete Copas. A sus 66 años, y después de dejar el banquillo de Partizan de Belgrado en noviembre del pasado año, el técnico más laureado del baloncesto europeo sustituye a Ergin Ataman al frente del equipo griego.

Panathinaikos ha anunciado la incorporación de Obradovic en sus redes sociales con un vídeo en el que el técnico aparece junto al polémico presidente del club, Dimitrios Giannakopoulos. La tensa relación entre ambos fue uno de los detonantes del adiós de Obradovic en su primera etapa después de dar los años de mayor éxito al equipo del OAKA. Después de una temporada decepcionante, coronada con la derrota en la final liguera ante Olympiacos y el título de Euroliga de su máximo rival, Giannakopoulos ha apostado por el serbio para tratar de devolver a Panathinaikos a lo más alto.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα» Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026

El club de la capital griega despidió al turco Ergin Ataman, técnico con el que conquistó el cetro continental en 2024, al que le restaba un año de contrato. Desde medios griegos apuntan a un importante esfuerzo económico de Panathinaikos para la llegada de Obradovic, tanto por la rescisión a su ex técnico como para convencer al ex de Partizan de comenzar su segunda etapa al frente del equipo. Una apuesta que llega después de una temporada en la que Panathinaikos sólo ha podido ganar la Supercopa a nivel nacional, tras caer en las finales de Liga y Copa ante Olympiacos, y cayó eliminado frente a Valencia Basket en el playoff de la Euroliga.

Los resultados quedaron muy lejos de las aspiraciones de una de las plantillas más caras de todo el baloncesto europeo, que contaba con algunos de los jugadores mejor pagados del continente. Kendrick Nunn, Cedi Osman, Nigel Hayes-Davis, Mathias Lessort o Juancho Hernangómez conformaban uno de los planteles más destacados de la Euroliga, pero han quedado lejos de sus objetivos. Una decepcionante fase regular de la competición continental les obligó a disputar el play-in ante Mónaco y a medirse ante el sorprendente Valencia Basket en el playoff. Pese a situarse 0-2 en la eliminatoria tras vencer en ambos partidos en tierras españolas, los de Ataman vieron como el conjunto taronja le dio vuelta con tres triunfos seguidos para apear a Panathinaikos de una Final Four que se disputó en Atenas. Zeljko Obradovic tendrá la misión de devolver a una gran plantilla -a lo que no le faltarán refuerzos de nivel- a las cotas más altas.