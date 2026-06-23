Colas en Decathlon a partir de hoy por la bicicleta eléctrica de 27,5″ con motor de 250W y autonomía de 60 km
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No suele pasar muchas veces, pero hay momentos en los que un producto concreto empieza a venderse más de lo normal, e incluso a hacerse viral y estos días está ocurriendo con una bicicleta eléctrica de Decathlon, cuyo éxito es bastante sencillo de entender en cuanto se mira el precio.
Se trata de la Rockrider E-ST 100, una bicicleta de montaña de 27,5 pulgadas que ha bajado de forma clara su precio. Antes estaba en 999,99 euros y ahora se puede encontrar por 699,99, de modo que se trata de uncambio, sin más, que ya hace que mucha gente se lo piense y más ahora en verano, que es cuando más se usan este tipo de bicicletas. Es el momento en el que apetece salir más, moverse sin coche, hacer rutas o simplemente usarla para el día a día sin complicarse demasiado.
La bici eléctrica que está arrasando en Decathlon
No es un modelo pensado para gente que busca algo muy técnico, sino que es una bicicleta bastante directa, de las que están pensadas para usar sin demasiadas complicaciones, con cuadro de aluminio, batería integrada y un diseño bastante sencillo. No llama la atención por estética, pero tampoco lo necesita.
El peso se queda en unos 21,7 kilos en talla M, que es lo habitual en este tipo de bicicletas eléctricas. Y el motor, que es algo en lo que se fija mucha gente y ubicado en la rueda trasera es de 250W y un par de 42 Nm.
En la práctica, ayuda, sobre todo en cuestas o cuando ya llevas un rato pedaleando y empieza a notarse el esfuerzo. No es una bici para subir por cualquier sitio ni para hacer rutas complicadas, pero para lo que está pensada responde bien. Además, como pasa en todas las eléctricas de este tipo, la asistencia deja de funcionar al pasar de 25 km/h.
La autonomía, suficiente para no estar pendiente
La batería es de 380 Wh, lo que nos permite llegar hasta los 60 kilómetros aunque lo cierto es que esto depende de cómo se use. Si se tira mucho del modo más potente, baja. Si se usa con más calma, puede aguantar bastante, pero para trayectos normales o salidas de fin de semana, no suele dar problemas ya que no es de esas bicicletas que obligan a estar mirando la batería todo el rato.
Manejo sencillo, sin complicaciones
No hay mucho misterio en cómo funciona. Tiene tres modos de asistencia: Eco, Normal y Boost. Se cambian desde una pantalla bastante básica en la que aparece lo justo, es decir, el nivel de batería, el modo activo y poco más, de modo que no es una bici pensada para alguien que quiere datos o ajustes muy concretos. sino que es para subirte y usarla sin más. El sensor es de cadencia, así que la asistencia entra cuando pedaleas.
Cómoda para usarla bastante rato
Otro punto donde cumple esta bici eléctrica a la venta en Decathlon es en la postura. La posición es algo más erguida de lo que sería una bici de montaña más agresiva. Eso hace que sea más cómoda para trayectos largos o para uso diario y así no vas tan cargado hacia delante.
La horquilla tiene 100 mm de recorrido. No es para hacer cosas complicadas, pero sí para absorber irregularidades sin problema. Y el sillín ERGOFIT, que puede parecer un detalle pequeño, acaba notándose si pasas tiempo encima.
También se conecta al móvil
Tiene un extra que no siempre aparece en este tipo de bicicletas: la conectividad. Se puede enlazar con la app DECATHLON RIDE por Bluetooth. Desde ahí se pueden ver datos del uso o del recorrido, no es algo imprescindible, pero para quien quiera tener un poco más de control o guardar rutas, está ahí. Funciona tanto en Android como en iOS, siempre que el móvil sea relativamente reciente.
La opción de pagarla poco a poco
Más allá del precio, hay otro detalle que está haciendo que mucha gente se fije en este modelo y es que se puede alquilar por 44,99 euros al mes. Para algunos puede tener más sentido que pagar los casi 700 euros de golpe. Sobre todo si no tienen claro cuánto la van a usar o si es su primera bicicleta eléctrica. También puede ser una forma de probar antes de decidir.
Por qué se está vendiendo tanto ahora
No hay un único motivo sino que es una mezcla de varias cosas. Por un lado, el precio. Por otro, que no es una bici complicada. Y además, el momento del año. Con el buen tiempo, mucha gente se anima a moverse más, y si aparece una opción que no se dispara de precio, encaja bastante bien. No es la mejor bicicleta del mercado ni lo pretende, pero sí que es una de esas que cumplen lo que prometen sin complicar demasiado la vida. Y eso, muchas veces, es justo lo que se busca.