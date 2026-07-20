Bruselas multa con 550 millones a AliExpress por vender productos ilegales

En mayo fue Temu y ahora es Aliexpress. Bruselas ha multado este lunes con 550 millones a la plataforma de comercio china, Aliexpress por no supervisar la venta de productos ilegales, inseguros y falsos en virtud de la Ley de Servicios Digitales, la norma que obliga a las grandes plataformas a controlar qué ofertan.

La Comisión Europea, que vela por el cumplimiento de esta ley en territorio europeo, ha ordenado a la plataforma que emprenda acciones y la ha sancionado con dicha sanción millonaria.

«La propagación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros artículos ilegales y dañinos no es el precio inevitable de las compras online, sino el incumplimiento de AliExpress de sus obligaciones con respecto a la DSA», ha avisado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, quien ha subrayado que esta decisión conlleva tomar medidas para cumplir con los estándares europeos.

La resolución llega después de que el pasado mayo Temu también fuese sancionada por incumplimiento de la misma ley con 200 millones, hasta ahora la mayor cuantía impuesta por la UE.

«Las pruebas realizadas por los servicios de la Comisión demostraron que muchos productos ilegales se recomendaban o anunciaban a los consumidores antes de ser eliminados eficazmente», explica Bruselas en un comunicado donde también ha apuntado que las métricas de evaluación de la plataforma china «no medían adecuadamente la eficacia de sistema de moderación» para prevenir anuncios de este tipo de bienes.