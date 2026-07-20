Ni 2.000 ni 3.000 euros gana un piloto de avión en España: cuánto cobran en Iberia, Ryanair, Air Europa y otras aerolíneas

Los pilotos de avión desempeñan una función esencial para garantizar que cada vuelo se desarrolle con normalidad y que la seguridad de los pasajeros esté garantizada en todo momento. Debido al alto nivel de responsabilidad que asumen, se trata de una profesión que exige una formación muy especializada, una preparación continua y una gran capacidad para tomar decisiones.

Por ello, muchas personas en España consideran que sus salarios son elevados, aunque la realidad es que la remuneración depende de numerosos factores, como la experiencia, el puesto que ocupa dentro de la cabina o la aerolínea para la que trabaja, ya sea Iberia, Ryanair, EasyJet u otra aerolínea.

Éste es el sueldo de un piloto de avión

La experiencia y el puesto que ocupa un piloto dentro de la cabina son los principales factores que determinan su salario. Según explica la escuela de formación aeronáutica One Air, el primer escalón de la profesión corresponde al primer oficial, también conocido como copiloto, una categoría reservada para quienes aún no han superado las 500 horas de vuelo.

El sueldo de un primer oficial parte de unos 22.000 euros anuales, aunque la cifra varía en función de la aerolínea. De acuerdo con One Air, un copiloto puede percibir alrededor de 29.000 euros en Ryanair y unos 35.000 euros en Iberia. En Air Europa, la remuneración oscila entre 36.000 y 55.000 euros al año, mientras que en Vueling puede alcanzar los 60.000 euros.

Cuando el piloto supera las 500 horas de experiencia, pasa a la categoría de primer oficial senior. Este ascenso implica asumir mayores responsabilidades dentro de la cabina y también una mejora salarial. Aunque el sueldo base ronda los 25.000 euros anuales, la cuantía final depende, una vez más, de la aerolínea.

Para acceder al puesto de comandante o capitán es necesario acreditar, al menos, 3.000 horas de vuelo. Se trata del rango más alto en la carrera de un piloto; además de dirigir el pilotaje del avión, supervisa todas las comprobaciones antes, durante y después del vuelo, por lo que su remuneración es considerablemente superior.

Según los datos de One Air, el salario anual de un comandante puede situarse entre los 40.000 y los 120.000 euros, aunque existen diferencias importantes entre compañías. En Vueling supera los 60.000 euros al año, en Air Europa ronda los 70.000 y en Ryanair alcanza aproximadamente los 100.000 euros. En Iberia, por su parte, un comandante puede percibir alrededor de 130.000 euros anuales.

En otros paóses, las cifras pueden ser todavía más elevadas. En aerolíneas como Lufthansa los comandantes pueden llegar a cobrar hasta 225.000 euros al año, mientras que en American Airlines los pilotos con mayor experiencia alcanzan remuneraciones cercanas a los 350.000 euros.

Formación

Para iniciar la formación como piloto comercial es necesario tener al menos 16 años. Sin embargo, la normativa establece que el aspirante debe haber cumplido los 18 años para poder presentarse a los exámenes que permiten obtener la licencia profesional. El camino hasta convertirse en piloto de una aerolínea se divide en varias fases: