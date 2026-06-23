Gloria Camila no solamente ejerce su trabajo como colaboradora de televisión, sino que también utiliza sus redes sociales para mantener contacto con todos y cada uno de sus seguidores. En esas plataformas donde informa de su día a día, la hija de Rocío Jurado promociona su trabajo en televisión y da a conocer otros tantos proyectos profesionales, pero también comparte cuestiones de carácter personal. De hecho, recientemente ha realizado una publicación en Instagram que ha generado un sinfín de comentarios, y gran parte de ellos negativos. Todo comenzó cuando compartió un vídeo en el que se graba ella misma hablando con varias personas de su círculo más cercano. Entre ellos, miembros de su familia. A todos ellos les sorprende con la misma palabra, que es «Adivina». Lo que es un hecho es que las reacciones que recibe son, cuanto menos, distintas.

El primero en aparecer en el vídeo es su hermano José Fernando Ortega, acompañado de su hija. Ante la palabra «Adivina», el joven no tiene ni la más remota idea de por dónde empezar. Finalmente se anima: «¿Vas a ser madre?». Ella respondió afirmativamente, por lo que él le pregunta si es una broma. Pero no es el único, puesto que el resto de familiares, cuando le preguntaban si estaba encinta, ella respondía que sí. «Yo os he dicho ‘Adivina’ y habéis adivinado», continuó diciendo Gloria Camila. Por si fuera poco, también aparece el pequeño José María, hijo de Ortega Cano y Ana María Aldón, que le pregunta lo siguiente: «¿Nos vamos a Disney?». «¡Sí!», respondió ella, dándole un abrazo. Finalmente, también pide a Marina, empleada del hogar, que adivine: «¿Que a dónde vais? A París», a lo que Gloria Camila respondió afirmativamente.

Finalmente, desveló qué ocurría: «Es todo lo que digáis». Lejos de que todo quede ahí, en el mensaje de la publicación quiso aclararlo, para evitar malentendidos: «¡Es broma!». Aun así, su vídeo generó muchísima confusión entre sus seguidores, puesto que no tardaron en dejarle mensajes positivos al entender que estaba embarazada.

«Enhorabuena, que tengas una dulce espera», «Felicidades», «Me alegro mucho de corazón, a disfrutar del embarazo, guapa» o «Felicidades por el embarazo», son algunos de los tantos mensajes que se pueden leer en la publicación. Otros tantos seguidores, por su parte, no han dudado en criticar que haya jugado con algo tan importante como es la noticia de un embarazo, cuando es mentira.

Es más, muchos daban por hecho que no era cierto porque, de ser cierto que está esperando un hijo, no daría la noticia gratuitamente a través de una publicación de Instagram. «A vivir más del cuento», «Si es broma, no está bien jugar con estas cosas», «Con los sentimientos no se juega» o «No está embarazada, cobraría por decirlo», son algunos de los tantos mensajes que se pueden leer en el polémico post.

Lo cierto es que, a rasgos generales, nadie ha entendido el fin de este vídeo, puesto que no comparte una noticia importante como es un viaje esperado o, incluso, un embarazo. Aun así, es evidente que esa publicación se ha llenado de comentarios de gente desubicada pero, sobre todo, indignada por haber «bromeado» con algo así. Es evidente que lo que comenzó como un vídeo divertido ha acabado siendo uno de los más criticados de su perfil.