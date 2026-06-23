Veterinarios recomiendan estas frutas de verano para darle a tu perro: ayudan a combatir el calor y son beneficiosas para su salud

¿Sabías que los perros también pueden comer fruta? Y no sólo pueden, sino que en muchos casos es recomendable incluirla en su alimentación, ya que aportan una gran variedad de vitaminas y nutrientes. Sin embargo, hay algunos aspectos a tener en cuenta para evitar problemas digestivos.

En primer lugar, es importante controlar las cantidades, ya que la fruta debe ofrecerse de forma ocasional y no como base de su alimentación diaria. En segundo lugar, siempre se deben retirar semillas, huesos y partes duras como el corazón, ya que pueden ser peligrosas. En algunos casos también es necesario pelar la fruta, como ocurre con el plátano, el kiwi, la naranja, el melón o la sandía.

Frutas de verano para perros

Las fresas aportan fibra, vitamina C y antioxidantes, por lo que pueden ser una buena opción dentro de la alimentación ocasional del perro. Además, a muchos perros les resulta una fruta muy atractiva. Aun así, tienen cierta acidez y un contenido de azúcar moderado, por lo que no es recomendable darlas a diario. Lo adecuado es ofrecer entre dos y seis unidades pequeñas de vez en cuando.

La sandía es una fruta segura y muy refrescante para los perros, ideal para los días calurosos por su alto contenido en agua. También aporta vitaminas A, B6 y C, además de minerales como el potasio. Es importante retirar las semillas y la cáscara. Una porción de media o una rodaja es suficiente.

El albaricoque es una fruta nutritiva con vitaminas A, C y del grupo B, además de minerales como el potasio. Sin embargo, su hueso es peligroso porque contiene sustancias tóxicas y puede causar atragantamiento, por lo que siempre se debe retirar por completo antes de dárselo al perro.

Los perros pueden comer plátano, pero siempre en pequeñas cantidades. Esta fruta aporta vitaminas del grupo B, C y E, además de minerales como el potasio, que contribuyen al buen funcionamiento muscular y óseo. Sin embargo, no es tan ligera de digerir como otras frutas aptas para perros, por lo que en algunos casos puede provocar una leve diarrea.

El mango es una fruta exótica que suele gustar mucho a los perros por su sabor dulce y textura suave. Además, aporta vitaminas y fibra que pueden ser beneficiosas para su salud. Aun así, debe darse en pequeñas cantidades y sin hueso.

La pera es una fruta ligera, rica en agua, fibra y antioxidantes, lo que la convierte en una opción adecuada para perros, especialmente en verano o en casos de sobrepeso. Se recomienda ofrecer entre una y tres rodajas, siempre bien lavada y sin semillas.

Algunas frutas pueden resultar tóxicas para los perros, por lo que es fundamental evitarlas en su alimentación diaria:

Las uvas y las pasas están completamente prohibidas para los perros, ya que además de ser difíciles de digerir, pueden causar daños graves en los riñones e incluso provocar insuficiencia renal.

Las grosellas también se deben evitar, ya que se consideran tóxicas y pueden desencadenar problemas serios como fallo renal en los animales que las consumen.

El aguacate es otra fruta que no se recomienda, debido a que contiene una sustancia llamada persina, que puede ser perjudicial para perros.

Receta de helado

Cuando hace mucho calor, una buena opción para refrescarse es preparar un helado casero de fruta y kéfir, ideal tanto para humanos como para mascotas. Para ello, necesitarás una rodaja de melón, una rodaja de sandía, un plátano y kéfir, ingredientes naturales y fáciles de conseguir que aportan frescor y nutrientes.

La preparación es muy sencilla: primero corta la fruta y llévala al congelador durante aproximadamente una hora. Después, añade el kéfir sobre la fruta ya semi congelada y vuelve a introducirlo en el congelador durante al menos otra hora más, hasta obtener una textura de helado refrescante y saludable.

Por último, recuerda que, para incorporar la fruta en la alimentación de tu perro, lo más recomendable es hacerlo poco a poco.