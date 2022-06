Un hombre se encara e insulta a un anciano de Vox: «Vamos a acabar con todos, putos fachas de mierda»

Un hombre se ha encarado a un anciano que informaba a los viandantes de el Puerto de Santa María (Cádiz) sobre las propuestas de Vox de cara a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Se ha encarado con él, pero ha insultado a todos y cada uno de los miembros de Vox que se encontraban en la mesa informativa de este municipio gaditano. Todos de bastante más edad que el joven ‘antifacista’.

Todo ha sucedido este mismo miércoles, 8 de junio. Según se puede apreciar en el vídeo grabado por uno de los asistentes, un hombre joven y fornido se ha encarado con los miembros de la mesa informativa de Vox, todos ellos bastante más mayores que él. En claro tono agresivo, el hombre se dirige a ellos en estos términos: «¿Que no insulte? Tranquilos que vamos a acabar con todos ustedes. No vais a tener ni un punto aquí. Grábame, grábame» o «estoy muy nervioso, me dais asco los fascistas».

En un momento dado, una mujer grita: «¡Viva España!», a lo que el hombre, con la misma actitud desafiante de antes, responde: «¿Viva España? Mira, me dais asco todos ustedes». Entonces, cuando parece que se va a marchar, se percata de que uno de los asistentes ha grabado todo, por lo que se acerca muy rápidamente a él. Aunque se trata de un hombre de avanzada edad, el joven se encara a él con actitud muy desafiante: «¡Grábame, grábame! ¡Eso es ilegal! ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe que eso es ilegal? ¿Usted sabe que me ha grabado la cara y que ahora mismo le voy a denunciar?».

«Venga, a ver si tienes cojones. Llama a la Policía. Venga», le reta otro de los miembros de la mesa informativa que se pone también frente al ‘antifascista’ para defender a su amigo. «Que me está grabando y eso es ilegal», continúa el joven.

Es entonces cuando alguien pone el himno Vox, momento en el que el ‘antifascista’ se marcha diciendo: «Es ilegal que ustedes estéis aquí ¡Putos fachas de mierda!». Vergonzoso.

En las redes sociales, la formación ya ha condenado los hechos: «En el Puerto de Santa María y en muchos otros lugares, esto es lo que tienen que soportar nuestros afiliados en las mesas informativas: insultos e intentos de agresión. Con los intolerantes, ni un paso atrás».