La Guardia Civil ha activado este jueves el protocolo judicial tras localizar en una cala próxima a la localidad de Las Negras, en Níjar (Almería), el cuerpo sin vida de un joven de entre 20 y 30 años, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía y próximas a la investigación.

El aviso al 112 se ha producido a las 10:55 horas, cuando una persona ha comunicado la presencia de un varón ensangrentado al final de la playa de Las Negras. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que han confirmado el fallecimiento.

Fuentes de la investigación consultadas indican que el cuerpo ha aparecido en una cala próxima a Las Negras. Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima podría haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza con una piedra. No obstante, los agentes mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Dichas fuentes han señalado que la muerte podría estar vinculada con alguna actividad ilícita, extremo que deberá ser confirmado por la investigación en curso.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para determinar las circunstancias del suceso y la posible participación de terceras personas.