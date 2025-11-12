La familia de Sandra Peña exige una sanción ejemplar al centro donde sufrió acoso antes de suicidarse

Los padres de Sandra Peña, la menor sevillana que se quitó la vida tras sufrir acoso escolar, han comparecido este miércoles ante la Fiscalía de Menores de Sevilla para pedir una sanción «contundente y ejemplarizante» contra el colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba su hija y donde, según la familia, se ignoraron las señales del acoso que padecía.

Antes de la declaración, el tío de Sandra y portavoz familiar, Isaac Villar, ha explicado que los padres acuden «nerviosos, pero con la tranquilidad de contar la verdad», y ha lamentado el dolor de tener que revivir lo ocurrido. La familia considera que el centro cometió graves errores que derivaron en la tragedia y que la única manera de evitar que otros casos similares se repitan es imponiendo «la sanción más alta posible». «Los errores que se cometieron en el colegio llevaron a mi sobrina a tomar la decisión de quitarse la vida. Esta lucha es para que no vuelva a pasar», señaló.

Villar ha agradecido el respaldo recibido por parte de la Junta de Andalucía, especialmente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y del Defensor del Pueblo Andaluz. «Confiamos plenamente en que la Junta esté a la altura y sea contundente a la hora de tomar esta decisión», ha insistido, en referencia a la resolución que deberá adoptar la comisión de conciliación encargada de determinar la sanción administrativa al centro.

Para la familia Peña, la sanción debe servir como ejemplo a otros colegios, para que ninguno vuelva a desatender a las familias que advierten de un posible caso de acoso. «La única forma de que esto no se repita es que la sanción sea ejemplarizante, que a ningún centro se le pase por la cabeza ignorar el sufrimiento de un alumno», ha subrayado el portavoz de la familia de la menor que decidió quitarse la vida para no tener que volver al colegio.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa abierta. La Policía Nacional ha entregado a la Fiscalía de Menores el informe sobre el supuesto acoso escolar sufrido por Sandra, y el Ministerio Público mantiene dos expedientes activos: uno de reforma juvenil, centrado en la posible implicación de varias menores, y otro de supervisión, destinado a esclarecer la actuación y la posible responsabilidad de los responsables del colegio Irlandesas de Loreto.