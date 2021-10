Ángeles Férriz, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, para evitar condenar el enchufe de Isa Serra y demás condenados en el ministerio de Igualdad de Irene Montero, ha dicho desconocer la noticia, pese a que OKDIARIO Andalucía se lo confirmaba en rueda de prensa. «Yo no tengo ninguna valoración sobre lo que me dice, que desconozco. Y que ni siquiera sé si es real o no es real, o si es verdad», ha respondido Férriz.

Pero sí. Sí es verdad y el PSOE, que es socio de Gobierno de Podemos, se hace el loco ante tal desfachatez. Hay que tener en cuenta, eso sí, que hablamos del PSOE de Andalucía, expertos históricos en enchufismo. Pero, pese al desconocimiento o el vacile de Férriz, lo único cierto es que Irene Montero, efectivamente, ha incorporado a cuatro nuevas personas a su departamento: La nueva Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, alias Pam, su directora de gabinete, Celia Mayer, y como asesores a Isa Serra y a Carlos Sánchez Mato. Todos ellos suman una retribución anual que ascenderá a los 266.728 euros.

Los cambios en la cartera de Montero se han producido después de la sorpresiva salida del Ministerio y de Podemos de la hasta ahora secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, que el pasado mes de septiembre anunciaba su retirada de la política por cuestiones personales.

Irene Montero ha hecho del Ministerio que dirige el cortijo de sus amigos, a pesar de que antes de entrar en el Gobierno de coalición con PSOE defendía que «colocar a amigos, simplemente por el hecho de ser amigos, en puestos de responsabilidad podrá ser legal, pero no deja de ser corrupción».

Sector taurino

Por otro lado, este periódico también cuestionaba a Férriz sobre la exclusión de la tauromaquia, tan importante en Andalucía, del bono cultural de 400 euros para jóvenes anunciado por el Ejecutivo socialcomunista. «Yo valoro muy positivamente el bono cultural, y nosotros respetamos los criterios que haya establecido el Gobierno de España y las actividades que haya establecido el Gobierno de España. Pero la medida nos parece que es muy positiva», ha respondido Férriz.