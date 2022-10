La ex ministra socialista María Antonia Trujillo ha vuelto a insistir en la «devolución» de Ceuta y Melilla a Marruecos esta vez en una entrevista en un diario del país vecino. Preguntada por el periódico marroquí Rue20 sobre si «ha llegado el momento de abrir el dossier de ambas ciudades y de dialogar sobre el futuro de los dos enclaves», Trujillo señala que «los casos de Ceuta y Melilla –y los peñones e islotes- suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos».

A primeros de septiembre, la ex titular de Vivienda en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya aseguró durante una conferencia en la ciudad marroquí de Tetuán que la «reivindicación marroquí (sobre la soberanía de Ceuta y Melilla) está justificada».

Estas declaraciones le llevaron a ser declarada persona non grata por la Asamblea de Ceuta, un hecho que también es abordado en la entrevista y al que Trujillo resta valor. «Eso es una tontería, cosas de políticos que se pelean por obtener votos, y no tiene nada que ver con un derecho fundamental cual es la libertad de circulación. También declararon personas no gratas en su día a Manuel Fraga en Melilla y a Santiago Abascal. En esa división no juego. A mí me gusta el debate científico, la razón y no la ruindad», sostiene.

«Ya no se puede mirar más hacia otro lado. Marruecos ha reivindicado estos territorios en muchas ocasiones hasta el día de hoy: en todo tipo de foros, internacionales y nacionales, y por múltiples actores. Sin ir más lejos, concretamente el pasado jueves día 13 de octubre, la Carta de Marruecos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la posterior aclaración sobre las fronteras terrestres/puntos de paso de esas ciudades ha vuelto a abrir el debate en España. El tema está sobre el tablero», señala Trujillo en la entrevista.

Esta carta de Marruecos saltó al Pleno del Congreso de los Diputados el pasado jueves y el PP pidió al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que se pronunciara al respecto después de que éste se haya plegado a Marruecos con su volantazo del pasado marzo, cuando reconoció el plan autonomía de Rabat respecto al Sáhara Occidental como «la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa». Sánchez tuvo que salir a decir que «Ceuta y Melilla son España, punto».

«Resentimiento»

«En España también han surgido voces, no tan escasas, que apoyan la devolución de estos territorios a Marruecos. Ya lo hicieron embajadores como Jaime de Piniés en 1975 o Máximo Cajal la última vez en 2003», afirma Trujillo. Sobre este último, que fue embajador y asesor de Zapatero, la ex ministra parafrasea lo que recoge en su libro Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar ¿Dónde acaba España?: «La marroquinidad de Ceuta y Melilla no debe ser puesta en cuestión por el bien de la salud colectiva de los españoles y para desactivar toda esa mezcla de temor, recelo y resentimiento histórico contra el moro… siendo una situación colonial que es una afrenta a Marruecos y un elemento de desasosiego y mala conciencia nacional para España, que se agita en cuanto se menciona el tema».

«No se trata en mi caso concreto de decir por boca de otros lo que pienso, posición que tampoco debe empañarse por tener amigos marroquíes o por defender posiciones a favor de Marruecos cuando lo considero oportuno. Lo único que pretendo decir es que no soy pionera en la defensa de esta posición», recalca Trujillo.

Y añade: «La reivindicación marroquí está plenamente justificada, está inscrita en su ideario nacional y es irrenunciable». «Teniendo en cuenta esto y si España ha cambiado su posición tradicional sobre el Sáhara ¿Por qué no puede cambiar España su posición sobre Ceuta y Melilla y los islotes y peñones?», concluye.