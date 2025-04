Un ex líder LGTBI del PSOE-A denuncia acoso del partido por irse: «Mariquita, tendrías que ser ejecutado»

Antonio Benítez, ex coordinador de redes sociales en políticas LGTBI en el PSOE de Andalucía (PSOE-A), interpuso el pasado 24 de marzo una denuncia ante la Policía Nacional por un presunto delito de odio tras recibir amenazas homófobas que incluían insultos como «mariquita», «tendrías que ser ejecutado» o «le voy a meter una bofetada que le voy a volver un hombre». Este «hostigamiento», tal y como ha denunciado el propio Benítez en OKDIARIO Andalucía, lleva ya años, desde que en 2023 decidiera romper con el partido por la deriva sanchista que está tomando el PSOE.

En una entrevista exclusiva concedida a OKDIARIO Andalucía, Benítez relata cómo su vida cambió desde que decidió abandonar el grupo municipal socialista en Estepona. «Desde entonces no he parado de recibir insultos y un claro hostigamiento continuo. Ya son insultos como sinvergüenza, tendrías que ser ejecutado como María Antonieta, que fue ejecutada por alta traición y, ya lo último, ha sido una persona simpatizante del partido, en un grupo de trabajo donde se me ha insultado de mariquita que te voy a dar una bofetada, te voy a convertir en un hombre, pepero…», cuenta con evidente indignación.

La gota que colmó el vaso, según explica, fue el ataque directo a su orientación sexual, un aspecto que considera intocable. «Decidí interponer una denuncia porque yo puedo aguantar insultos, pero ya han cruzado una línea roja, que es meterse con mi orientación sexual. Habiendo sido un claro defensor siempre de los derechos del colectivo, una cosa que no entiendo es ese silencio; cuando la víctima es una persona tan de izquierdas, los partidos políticos que defienden ese tipo de cuestiones, ¿dónde están?», se pregunta Benítez, lanzando una crítica al mutismo de quienes, en teoría, deberían apoyarlo.

Benítez, que durante años ha sido una figura destacada del PSOE-A en la defensa de los derechos LGTBI, no comprende cómo un partido que dice abanderar estas causas permite o ignora este tipo de comportamientos. «He sido un claro defensor LGTBI en Estepona y fuera de Estepona, entonces no entiendo este hostigamiento desde dentro de un partido que siempre dice defender esas siglas», sentencia, dejando claro su desconcierto ante la situación.

El ex coordinador LGTBI del PSOE-A explica que el acoso comenzó tras su salida del partido en 2023, una decisión motivada por su desacuerdo con la dirección que ha tomado el PSOE bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. Según Benítez, esta deriva lo llevó a desvincularse de una formación con la que ya no se sentía identificado. Sin embargo, nunca imaginó que su decisión desencadenaría una campaña de insultos y amenazas que, según describe, ha sido constante y profundamente hiriente.

Los ataques han incluido no solo insultos homófobos, sino también acusaciones de traición, como compararlo con María Antonieta, ejecutada por alta traición, o incluso llamarlo «pepero», un término que busca asociarlo con el Partido Popular.

La denuncia

La denuncia presentada el pasado 24 de marzo ante la Policía Nacional es, para Benítez, un intento de poner freno a esta situación y de proteger no solo su dignidad, sino también la de cualquier persona que pueda enfrentarse a un acoso similar. Su decisión de acudir a las autoridades refleja su determinación de no quedarse callado ante lo que considera una injusticia.

A partir de esta acción judicial, el edil detalla que la persona denunciada, trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio y simpatizante del PSOE, habría empleado frases como «le voy a dar una bofetada, que todo lo que tiene de mariquita… se va a volver usted un hombre» o «me lo tengo que echar a la cara». Además, la acusada lo desacreditaba con el término «pepero», con intención despectiva hacia su independencia política y su alejamiento de las filas socialistas.

Según afirma Benítez, este clima de represalias se intensificó en el ámbito laboral tras su salida del Grupo Municipal Socialista, ocurrida en 2023 por discrepancias con la portavoz Emma Molina y por el desencanto con el rumbo del partido. El concejal, que trabaja sin estructura de apoyo ni sueldo fijo, asegura que la persona demandada ha mantenido un acoso continuado, lo que le ha obligado a recurrir a la vía judicial.

Defensor declarado de los derechos del colectivo LGTBI, el edil promovió medidas como el izado de la bandera arcoíris y la incorporación de Estepona a la Red de Municipios Orgullosos, lamentando ahora el silencio de formaciones y colectivos que, en su opinión, suelen defender públicamente la diversidad. Con la defensa ejercida por el abogado Miguel Perea, Benítez busca salvaguardar su integridad y su libertad para ejercer la labor institucional sin presiones externas, reclamando un respeto que considere la pluralidad política y sexual.