Ex de Ciudadanos tachan de "apesebrados" y "trincones de lo público" a compañeros recuperados por el PP.

Las incorporaciones de ex miembros de Ciudadanos a distintos puestos del Gobierno del PP en Andalucía han dado que hablar entre las filas de ex cargos y afiliados de las casi extintas filas naranjas. Muchas han sido las voces críticas con los compañeros que han aceptado las ofertas recibidas por el PP. Estas incorporaciones de a algunos de los ex cargos del partido de Inés Arrimadas quedan, eso sí, más alejadas de la exposición pública. Algunos de los ex de Cs que han optado por otro futuro laboral han hablado con OKDIARIO Andalucía y tachan de «apesebrados» y «trincones de lo público» o de que buscan una «agencia de colocación en los partidos políticos» a los que en algún momento fueron sus compañeros de filas.

Varios de estos ex de Cs han afirmado que no les sorprenden estas incorporaciones, especialmente la de Rocío Ruiz, a la que el PP ha ofrecido formar parte del Consejo Audiovisual de Andalucía. «Ellos me quieren en sus filas», presumía Ruiz en diferentes reuniones, según estas fuentes.

A esto se suman las declaraciones de algunos afiliados y cargos de la provincia de Cádiz, donde Ruiz presentó su candidatura en las elecciones del pasado 19 de junio, y que comentan que «se autoproclamó la salvación de nuestro partido para quitar el poder a Juan Marín, pero también nos prometió que, en el caso de que no consiguiera el escaño, ella misma hablaría con Juanma Moreno». Además, aseguran que se jactaba de haber apuntado los nombres de quienes la estaban ayudando y los que no para, llegado el momento, poder «castigar a los que no están de mi lado», diciendo al PP que «ni los llamasen ni contasen con ellos».

Asimismo, otros ex cargos y aún miembros de las filas de los liberales andaluces felicitan a sus compañeros, aunque lamentan el trasvase de cargos y consideran que esto no hace más que alimentar la desaparición del partido naranja, donde cada vez hay menos afiliados y cuyas decisiones para la refundación en Andalucía están abocadas «al más absoluto fracaso». Explican que siguen manteniendo los mismos cargos orgánicos, que afirman que «no han estado a la altura de sus obligaciones nunca», y han añadido escasos nuevos perfiles que «no representan el sentir de los que verdaderamente creen que existe una posibilidad de ocupar el espacio político liberal» en la región.

De otro lado, los más críticos han señalado con cierta ironía que «casualmente, aquellos que sí defendían la esencia del liberalismo y del verdadero sentir de Ciudadanos, son compañeros que ahora han vuelto al sector privado. Aquellos que en su momento fueron más criticados e incluso se les tachó de pedir hueco en otros partidos». Así, ya lo advirtió también Juan Marín en la entrevista que concedió a OKDIARIO Andalucía hace unos días, «los más puros y defensores del ideario naranja, aquellos que se daban golpes de pecho, ahora han ido a parar a las filas populares». Aunque Marín sí defendió que «Teresa Pardo no fue tratada correctamente por Cs, se la jugaron y merecía encontrar el espacio en el PP».

Cabe recordar que Pardo, la que fuera portavoz y secretaria del grupo parlamentario de Ciudadanos en la anterior legislatura, ha sido nombrada delegada territorial de Justicia en su provincia, Málaga. La ex portavoz de Cs se presentó a unas primarias que algunas voces aseguran que «prepararon» desde la sección nacional, con la intención de apartar a la hasta entonces defensora a ultranza del partido de los liberales.

Una vez perdió las primarias, en las que salió vencedora la candidata -según algunos, propuesta por el diputado nacional Guillermo Díaz- Nuria Rodríguez Cubero, Pardo salió del partido y desapareció del plano político, aunque nadie se extrañó dadas sus buenas relaciones con el PP que fuera propuesta para la delegación territorial, como también ha ocurrido en Sevilla con Javier Millán.

Por su parte, Sergio Romero ha sido nombrado coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en su provincia, aunque algunos se han alegrado de que haya podido recuperar posiciones, dada la situación a la que Cs lo abocó en el último año de legislatura, por su conocido distanciamiento con el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. El sanluqueño fue duramente criticado en el seno de Cs por mostrar en la campaña su posicionamiento y dar la mano públicamente a Juanma Moreno. En estos momentos, las críticas conviven con los apoyos por haber vuelto a la política, esta vez con el PP. Romero dejó Cs una vez finalizada la legislatura y nunca se mostró contrario a aunar fuerzas con los populares.

Probablemente, según comentan estas fuentes, todavía quedan nombres por aparecer y «espacios por cubrir con gente de Cs». Nadie olvida la insistencia de Juan Marín en que el presidente de la Junta de Andalucía quiere contar con él en su equipo. Y no es posible obviar los nombres de «amigos de Marín que aún no han encontrado su espacio y dudamos de que sean capaces de volver al sector privado, ya que algunos de ellos ni siquiera han estado en ese ámbito nunca».

De otro lado, en el seno del Partido Popular, y aunque en su mayoría apuestan por la consideración de ex compañeros de Ciudadanos y en la aportación de «talento y profesionalidad» que muchos de ellos pueden hacer a las filas populares, hay una corriente que no está de acuerdo con algunos de estos ‘fichajes’, ya que consideran que la incorporación de Ruiz y la tan hablada futura incorporación de Juan Marín -e incluso, la de la ex presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, a la que al parecer, también podrían estar buscándole un hueco- podrían no salir tan bien. Advierten de que una cosa es recuperar el talento de las filas de los liberales naranjas y otra contar con ciertos ex cargos de Cs que formaron parte de la anterior etapa y cuya continuación en este Gobierno podría ser más negativa que positiva.