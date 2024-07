Espadas compara los ERE con el caso de la mujer de Sánchez y le muestra su apoyo: «Fuerza, Begoña»

Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), ha equiparado este viernes el caso ERE con la investigación a la mujer del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bajo el punto de vista del socialista, ambos casos «son procedimientos deplorables que no tienen cabida en las leyes». Begoña Gómez, recuerden, se ha negado a declarar este viernes en el juzgado de Plaza de Castilla, donde ha comparecido como imputada por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

«Este modus operandi empieza a ser insufrible y, por desgracia, en Andalucía lo conocemos bien. Las causas generales, las investigaciones sin pruebas, cuyo objeto es construir un relato con el final ya escrito y, mientras, machacar la imagen y el honor de las personas a las que se le pisotean sus derechos, son procedimientos deplorables que no tienen cabida en las leyes. Esta vez no vamos a callarnos para respetar a los que no nos respetan. ¡Ya está bien! Ánimo y fuerza, Begoña», ha señalado Juan Espadas a través de sus redes sociales.

Este modus operandi empieza a ser insufrible y, por desgracia, en Andalucía lo conocemos bien. Las causas generales, las investigaciones sin pruebas, cuyo objeto es construir un relato con el final ya escrito y, mientras, machacar la imagen y el honor de las personas a las que… https://t.co/9SJiu2Gtzk — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) July 19, 2024

Espadas reivindicaba este jueves como «presidentes» a quienes lo fueron del PSOE federal y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a quienes ha garantizado que son «bienvenidos» en el partido para volver a militar en el mismo tras superar la «losa» que les ha supuesto el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, en el que ambos fueron condenados, al igual que otros ex altos cargos de la administración andaluza de la etapa socialista en la Junta.

Begoña Gómez

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha negado a declarar este viernes en el juzgado de Plaza de Castilla, donde ha comparecido en su segunda citación ante el juez Juan Carlos Peinado como imputada por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El abogado de la mujer de Sánchez, el ex ministro de Interior Antonio Camacho, ha explicado a la salida del juzgado que Gómez no ha declarado «no porque tenga nada que esconder, sino porque la defensa le ha recomendado que no lo haga». «Tiene que hacerse con garantías» ha ahondado, para añadir que, en el proceso actual, «las garantías no están protegidas».