Espadas amenaza al PP en el aquelarre socialista de blanqueo del ‘caso ERE’: «Arrieritos somos…»

Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), ha sacado pecho este jueves del caso ERE y de todos los socialistas condenados por la trama corrupta. No contento con ello, ha amenazado al PP: «No estamos orgullosos de quienes han querido malversar. Pero el PP no quiere recuperar el dinero defraudado, sino construir el relato de todo el PSOE. Claro que es verdad que hubo un complot, pero no fue el nuestro. Y arrieritos somos y en el camino nos encontraremos», ha señalado Espadas.

Así se ha pronunciado Espadas en el aquelarre socialista celebrado en Sevilla para blanquear el caso ERE tras las últimas decisiones del Tribunal Constitucional (TC). Y es que el PSOE-A ha reunido este jueves, 18 de julio, en Sevilla a su Comité Director, su máximo órgano.

Según Espadas, «el sistema ha fallado» con las sentencias del caso ERE, pero el Tribunal Constitucional «lo ha corregido». «Hoy reivindicamos desde este Comité Director del PSOE de Andalucía nuestra historia y la gestión socialista durante los 37 años de gobierno en Andalucía», ha señalado Espadas entre aplausos de los socialistas presentes.

«Quiero pediros que la autoestima y la confianza de la militancia sea el objetivo que tenemos que recuperar. A todos aquellos que dudaron y se vinieron abajo, con razón, que sepan distinguir lo que quería el PP de lo que ha pasado en realidad», ha continuado Espadas, que no ha dejado de culpar a los populares de la trama de los ERE.

Manuel Pezzi, presidente del PSOE-A, también ha mantenido la misma línea de acusación al PP. «Con el impulso de los ERE perdimos 400.000 votos y 14 diputados, con lo que el PP y la ultraderecha de Vox consiguieron desplazarnos del Gobierno de la Junta», ha esgrimido Pezzi, que dijo que los ERE fue «un tusnami» que acabó «con una etapa que había durado 37 años». «Para mí fue una noche brutal, de dolor intenso», ha señalado.

Comité

El Comité ha estado marcado por las decisiones que ha adoptado el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) en relación a los recursos de amparo presentados por los ex presidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán ante sus condenas por el caso ERE.

Los de los también expresidentes del PSOE no han sido los únicos recursos de amparo que el tribunal de garantías ha examinado en los últimos días en relación al caso de los ERE, sino que al respecto ha llevado a cabo un proceso de revisión de sentencias que ha culminado este mismo miércoles y que ha servido para amparar a una decena de ex altos cargos de la anterior administración socialista andaluza, entre quienes también figuran los ex consejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo.

De las doce votaciones, diez se han resuelto por siete votos a favor y cuatro en contra. Los cuatro magistrados del ala conservadora -Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel- han anunciado votos particulares contra las sentencias acordadas por la mayoría progresista del Pleno.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha venido valorando en las últimas semanas las decisiones del TC y ha insistido en pedir al PP que respete los pronunciamientos del tribunal de garantías y no trate de deslegitimarlo o ponerlo en cuestión por no coincidir sus decisiones con los planteamientos populares, a los que ha acusado de organizar una «gran cacería política» y una «causa general» contra el PSOE en torno al caso de los ERE.

Además, este pasado martes señalaba, al hilo de las estimaciones de los recursos de amparo de Chaves y Griñán que, tras declarar el TC «la vulneración de sus derechos», ahora procede «la rehabilitación de la dignidad, imagen y honor de estas personas» y del PSOE-A, un partido «atacado y perseguido de manera permanente por el PP».