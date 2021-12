El Decreto-Ley de Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, que reduce al mínimo las trabas burocráticas para inversores y empresas, ha sido aplaudido por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que ven esta medida como una oportunidad única para impulsar la actividad económica y el tejido productivo de la región.

En declaraciones a OKDIARIO Andalucía, el secretario general de la CEA, Luis Fernández-Palacios, destaca la «ambición» de un documento que afecta a 80 normas y a 460 procedimientos y que potenciará una «mayor actividad» y un «mayor negocio» en la comunidad. Y, como consecuencia directa, una «mayor posibilidad de que las empresas contraten».

Cabe recordar que la aprobación del citado decreto-ley, uno de los buques insignia de la legislatura de Juanma Moreno, se abordará en el último Pleno del Parlamento del año, que tendrá lugar los días 22 y 23 de este mes.

El secretario general de la CEA valora de forma «muy positiva» la medida impulsada por el Gobierno andaluz: «Primero, por el momento en el que llega, en una fase de reactivación y de recuperación de la economía. Para nosotros es un instrumento clave para facilitar dicha recuperación. Y segundo, por la ambición del documento, que viene a complementar medidas que se aprobaron en el año 2020 con un primer decreto de agilización».

«Los territorios compiten entre sí y al final tenemos que ser atractivos a la hora de atraer inversiones. El marco regulatorio es importante y el marco fiscal también, y se van dando pasos en ese sentido», recalca Fernández-Palacios.

«Los datos de inversión extranjera en Andalucía están mejorando en los últimos años, así como la posición de la comunidad en el ranking a nivel nacional. Estábamos acostumbrados a tener una regulación muy prolija y muy confusa, con muchas más trabas de las que existían en otras comunidades autónomas. Estamos en el camino, va a suponer una reducción importante de los plazos», apunta.

Desde la CEA señalan que con el actual Ejecutivo autonómico se está llevando a cabo «un impulso muy importante» para que Andalucía sea un enclave atractivo para inversores. Fernández-Palacios detalla que el decreto-ley simplifica procedimientos de actividades que «ahora mismo están muy reguladas, principalmente todas las del sector industrial y las del sector del comercio y de las energías renovables. Reduce sobre todo las medidas de control y procedimientos en materia de medio ambiente, que también se complementa con la Lista, que supuso una simplificación importante».

Así, «todos los procedimientos, autorizaciones y trámites que un proyecto empresarial tiene que cumplimentar en el ámbito del urbanismo y la ordenación del territorio se coordinan muy bien este decreto ley, que reduce plazos en las tramitaciones de autorizaciones ambientales unificadas en Andalucía. En el ámbito del comercio también es un avance importante en cuanto a las declaraciones de municipios turísticos, la posibilidad de apertura en zonas con espacios y temporadas de gran afluencia turística y las permutas de los domingos y festivos».

Con todo, desde CEA indican que aún «queda margen de mejora»: «Estamos trabajando con la Consejería de Economía en un plan de mejora de la regulación que no se agota con este decreto ley, es un documento estratégico a largo plazo para seguir reduciendo las cargas administrativas y los trámites burocráticos. Agilización no es sinónimo de desregularización. Lo que queremos es que las normativas sean más eficientes. Es decir, las mismas garantías de protección ambiental y de los servicios y bienes públicos pero con procedimientos más ágiles. Seguimos apostando por la estrategia que viene marcada por la Unión Europea y el principio de que una norma más debe implicar una norma menos. El procedimiento que se incorpore ex novo en la normativa de algún Estado miembro debe ir acompañado también de una reducción, por otro lado, de trabas y de medidas de simplificación y agilización».

Factura eléctrica

En relación a los elevados costes energéticos que están taponando el crecimiento de la mitad de las empresas andaluzas, el secretario general de la CEA señala que «a algunos sectores les está afectando mucho». «Todo lo que implique el incremento de los costes energéticos, ya sea energía eléctrica o combustible», afecta a la economía, así como «la importante la subida de la materia prima, de los costes logísticos y del transporte internacional. Está habiendo problemas muy importantes en el sector de la construcción, problemas de abastecimiento en la cadena de suministros en algunas industrias y sobre todo en los sectores de servicios, que se están viendo muy afectados por la subida de los costes de la luz», subraya.

Desde CEA reconocen que todo ello «está teniendo efectos importantes en la cuenta de resultados» pese a que «hasta ahora las empresas están tratando de internalizar este incremento de los costes». «Si la carestía de estos costes pasa de ser coyuntural a ser estructural, ahí es cuando generaría un problema bastante mayor a la economía, puesto que supondría un incremento en cadena de los costes de producción», advierten.

Así, y de dilatarse en el tiempo el disparatado coste energético, «las empresas tratarían, en primer lugar, de repercutir esos costes a sus clientes». Si eso no fuera posible, afectaría a «la cuenta de resultados y a la viabilidad de las empresas en un escenario a más largo plazo», abunda Fernández-Palacios.

Paro

Preguntado por el número de parados andaluces, que actualmente se sitúa ligeramente por encima de las 800.000 personas, el secretario general de la CEA señala que la comunidad sufre «un problema estructural»: «Este decreto-ley sin duda alguna va a incidir en una mayor actividad y en un mayor negocio y, por tanto, mayor posibilidad de que las empresas contraten».

Además, «la Lista va a permitir la reducción de trámites en muchos proyectos empresariales en el sector industrial, de la promoción, del turismo…», lo que «va a facilitar las inversiones» y afectará positivamente al «empleo».

Desde la confederación de empresarios andaluces apuntan también a la necesidad de mejorar la «formación y la cualificación de los trabajadores y de los desempleados», ya que «hay sectores que no pueden incorporar a trabajadores porque su formación no se adecúa a las necesidades que demandan las empresas».

Pero la clave para impulsar el empleo recae también en «fomentar la actividad empresarial»: «Es la empresa la que crea empleo y debe ser el foco desde el que se impulse cualquier política de desarrollo económico que permita la reducción de los datos tan dramáticos que tenemos de desempleo. Todo lo que sea apoyar actividades empresariales y facilitar las inversiones, fomentar el desarrollo, el crecimiento y la dimensión de las empresas ayudará también a reducir los problemas estructurales de desempleo» en Andalucía.

Pandemia

En lo que respecta a la crisis socioeconómica del coronavirus, Fernández-Palacios, advierte de que «el coronavirus no quedó atrás, la pandemia sigue entre nosotros», aunque «los altos porcentajes de vacunación de la población están permitiendo a Andalucía y a España afrontar este nuevo crecimiento de la variante Ómicron con unas expectativas distintas».

Desde CEA apelan por «seguir manteniendo la guardia, las medidas de prevención y no relajarnos, y en la medida de lo posible legalizar las actividades de manera telématica». «El sector de hosteleros ha sido el primero en dar el paso y pedir a la Junta de Andalucía que implante el pasaporte Covid en sus establecimientos. Eso es un gesto importante de responsabilidad y que creo que puede ayudar a tener más controlados los riesgos de expansión de la variante Ómicron», subrayan.

«El nuevo proceso de vacunación en el que ya está trabajando la Junta de Andalucía va a contribuir a que la incidencia se vea más limitada y permita que la recuperación económica en la que estamos inmersos no se vea afectada. No se trata de impulsar la recuperación, sino de que la recuperación económica no se vea afectada por la variante Ómicron. Por eso es importante seguir manteniendo las medidas de prevención y de control y el uso de mascarillas en todos los establecimientos, en todos los centros de trabajo y en todos los centros de ocio», recomiendan.