EEUU despliega bombarderos con capacidad nuclear en la base de Morón «en clara señal de paz»

Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos han desplegados dos ejemplares de sus bombarderos intercontinentales de gran envergadura Boeing B-52H Stratofortress (Fortaleza Estratosférica) en la base de Morón de la Frontera (Sevilla), según han informado las Fuerzas Aéreas de EEUU en Europa (Usafe), que remarcan que la maniobra «es una clara señal de paz». Estas aeronaves son la punta de lanza de su capacidad nuclear.

La demostración de fuerza en esta base sevillana que comparten España y Estados Unidos forma parte de un ejercicio programado para robustecer la seguridad transatlántica y favorecer el entrenamiento conjunto con los aliados de la OTAN. El despliegue arrancó el pasado martes, y según Usafe «probará y demostrará el empleo de conceptos ágiles de combate, operando desde localizaciones más pequeñas y flexibles en Europa y África».

El Boeing B-52, desarrollado por Estados Unidos durante la Guerra Fría, fue diseñado como un bombardero estratégico de largo alcance con capacidad de lanzar armas nucleares y convencionales, si bien su uso se ajusta a estrictos protocolos dentro de la doctrina de disuasión. Su nombre (Stratofortress) alude a su capacidad para volar a gran altitud y llevar grandes cargas de bombas.

