Detienen a un profesor en Málaga por agredir sexualmente a una alumna

Un profesor de instituto de 45 años de Málaga ha sido detenido por una agresión sexual a una alumna menor. El docente, por su parte, ha sido apartado de sus funciones como medida cautelar.

Los hechos, según la denuncia de la joven, tuvieron lugar dentro del propio instituto, en varios momentos en los que el profesor se quedó a solas con la alumna.

Fuentes policiales han expuesto que el maestro quedó en libertad provisional, pero sigue siendo investigado por un delito de agresión sexual.

Por su parte, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha informado que la Dirección General de Recursos Humanos ha acordado como medida cautelar la suspensión de las funciones del profesor. Dicha decisión fue notificada al mismo el pasado 3 de junio.

Un caso similar en Jaén

La Policía Nacional detuvo a una profesora de un instituto público de Jaén que mantenía una relación sentimental y sexual con uno de sus alumnos de 15 años. Los agentes acusan a la docente de agresión sexual, puesto que el consentimiento sexual de un menor de 16 años no tiene validez legal alguna en nuestro país.

Además de un cambio total en la personalidad del menor, varios conocidos y familiares informaron a los padres de que habían visto a su hijo con la profesora en una zona de la costa un fin de semana. Mientras la investigación se desarrollaba, la profesora fue separada del alumno en el centro escolar.

Finalmente, la profesora fue detenida por agresión sexual y puesta a disposición judicial. La misma determinó su puesta en libertad provisional, sin fianza y con medidas de alejamiento y comunicación al menor.